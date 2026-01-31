ئومێد خۆشناو: هاوکارییەکان بە ئەمانەتەوە دەگەیەنرێنە رۆژئاوا

پێش کاتژمێرێک

شەممە، 31ـی کانوونی دووەم 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: بەشێکی زۆر هاوکارییەکان گەیەنراونەتە رۆژئاوا، ئەوەشی ماوەتەوە، بەردەوام دەگەیەنرێن و لە رێگەی دەزگای خێرخوازیی بارزانییەوە، بەسەر خەڵکەکەدا دابەش دەکرێن.

پاریزگاری هەولێر، جەختی لەوە کردەوە "ئەم کەمپینە، ئەرکێکی نەتەوایەتی، نیشتمانی، ئەخلاقی و مرۆڤایەتییە. بە خۆشحاڵییەوە لە گشت بەشەکانی کوردستانەوە هاوکاری و کۆمەك بۆ برا و خوشکانمان لە رۆژئاوا کۆ کرایەوە.."

ئومێد خۆشناو، سۆپاسی بەشدارانی کەمپینەکە و دەزگاکانی ڕاگەیاندنی کرد لە گەیاندنی دەنگ و ڕەنگی بار و دۆخی کوردانی ڕۆژئاوا و هاندانی خەڵک بۆ بەشداری لەم کەمپینەدا.

پارێزگاری هەولێر، گوتیشی: جگە لە دابینکردنی پێداویستییەکان، بڕی یەک ملیار و 700 ملیۆن دیناری عێراقی لەم کەمپینەدا کۆ کراوەتەوە.

سەبارەت، بە خۆپیشاندانی پشتگریی رۆژئاوا، ئومێد خۆشناو گوتی: خۆپیشاندان دەبێ لە چوارچێوەی رێسای دیاریکراو و بە شێوازێکی مەدەنی بەڕێوە بچێت نەک بە شێوەیەکی هەڕەمەکی و ناڕێک. ئێستاش کە بەخۆشحاڵییەوە رێککەوتنی ئاشتی کراوە، چیدی پێویست بە خۆپیشاندان ناکات. هیوادارین ئەو رێککەوتنە بەبێ هیچ گرفتێک جێبەجێ بکرێت و کوردانی رۆژئاواش بە مافەکانی خۆیان بگەن و ئاشتی و ئارامی باڵ بەسەر ناوچەکەیان و هەموو سووریادا بکێشێت.

پارێزگاری هەولێر، هەوڵەکانی سیناتۆری کۆماریی ئەمریکا 'لیندزی گراهام'ی بە کارێکی گرنگ وەسف کرد و گوتی: گەلی کورد هەرگیز دۆستەکانی خۆی لە بیر ناکات. ئێمە هیوادارین پرۆژە یاساکەی ببێتە یاسا و چیدی گەلەکەمان دووچاری ستەم نەبێتەوە.