مەسرور بارزانی: تا ئێستا هیچ رێککەوتنێک لەبارەی پۆستی سەرۆککۆمار نەکراوە

پێش 3 کاتژمێر

مەسرور بارزانی دەڵێت، تا ئێستا پارتی و یەکێتی لەبارەی پرسی سەرۆککۆمار نەگەیشتوونەتە رێککەوتن. لەبارەی رۆژئاوای کوردستانیش، جەخت دەکاتەوە، "سەرۆک بارزانی ڕۆڵی سەرەکی هەبووە لە ڕاگرتنی شەڕ و رێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق."

بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی شوباتی 2026، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رێوڕەسمی ساڵیادی 'شەهیدانی یەکی شوبات' لە هەولێر بەڕێوەچوو. لە رێوڕەسمەکەدا، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تاجەگوڵینەی رێز و وەفای لەسەر مۆنۆمێنتی شەهیدانی یەکی شوبات دانا.

دوای تەواوبوونی ڕێوڕەسمەکە، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا وەڵامی ژمارەیەک پرسیاری رۆژنامەنووسانی دایەوە و باسی لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان، هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق، دۆخی رۆژئاوای کوردستان و چەند پرسێکی دیکەی کرد.

پەیامی سەرۆکوەزیران لە ساڵیادی شەهیدانی یەکی شوبات

سەرۆکی حکوومەت لە 22ـەمین ساڵیادی شەهیدانی یەکی شوباتدا، رایگەیاند "هیوادارین ئەم نەهامەتانە چیتر بەسەر گەلی کورددا نەهێن، بەداخەوە ئەمە ساڵڕۆژی شەهیدبوونی کۆمەڵێک سەرکردە و خەڵکی کوردستانە کە بەداخەوە لە کردەوەیەکی تیرۆریستیدا هەموویان شەهید بوون. ئەمڕۆ یادکردنەوەی ئەو شەهیدانە و هەموو شەهیدانی ڕزگاریخوازی کوردستان."

مەسرور بارزانی لەم بۆنەیدا جەختی یەکڕیزی و یەکگرتوویی گەلی کورد کردەوە و گوتی، "دەبێت (رووداوە تیرۆریستییەکە) ئەو پەیامەمان پێ بدات کە دەبێت ئێمە یەکگرتوو بین، خاوەن هەڵوێست بین و لەسەر مافە رەواکانی گەلەکەمان بەردەوام بین و رێگەی ئەو شەهیدانە ئینشائەڵڵا بەرنەدەین تا دەگەین بە ئامانجی کۆتایی گەلەکەمان."

پێکهێنانی کابینەی دەیەم و هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە، گفتوگۆکانی هەردوو شاندی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەبارەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق بەردەوامن، بەڵام وەک خۆی گوتی "تا ئێستا نەگەیشتوونەتە رێککەوتن".

مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە، پێکهێنانی کابینەی دەیەم و هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار "دوو پرسی جیاوازن و پێموایە نابێت تێکەڵ بکرێن." گوتیشی "هەڵبژاردنی کوردستان لێرە کراوە و هەڵبژاردنێکی تریش لە سەرتاسەری عێراق کراوە دوو پرسی جیاوازن و پێموا نییە تێکەڵ بکرێن یان هیچ لە بابەتەکان بگۆڕێت، بۆیە ئێمە بە دوو پرسی جیاواز تەماشای هەردوو لایان دەکەین."

هەر لەبارەی پێکهێنانی حکوومەت، مەسرور بارزانی گوتی "ئێمە هەر دوای هەڵبژاردنی کوردستان کە ساڵێک زیاتری بەسەردا چووە، گوتوومانە پێویستە رێز لە دەنگی خەڵکی کوردستان بگیرێت و رێز لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن بگیرێت. ئێمە هەر لەسەر ئەو بیرۆکەی خۆمان بەردەوامین، ئەمە بیروبۆچوونی پارتییە کە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن دەبن بە رێگە بۆ دروستکردنی کابینەی حکوومەت."

لەبارەی سەردانەکەی شاندی چوارچێوەی هەماهەنگی کە بڕیارە ئەمڕۆ یەکشەممە، لەگەڵ سەرۆک بارزانی کۆببێتەوە، سەرۆکی حکوومەت ئەوەی خستەڕوو، چاوەڕێی ئەنجامی کۆبوونەوەکەی نێوان شاندەکە و سەرۆک بارزانی دەکەن و دواتر بە رەچاوکردنی بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلی کورد، بڕیاری کۆتایی لەبارەی پرسەکان دەدەن.

رێککەوتنەکەی هەسەدە و حکوومەتی سووریا

سەبارەت دۆخی رۆژئاوای کوردستان، بە گوتەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرۆک بارزانی رۆڵێکی سەرەکی بینیوە لە رێککەوتنەکەی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی سووریا و راگەیاندنی ئاگربەستی سەرتاسەری. گوتیشی "هیوادارین ئەو رێککەوتنە فراوان بکرێت و ئاشتی و سەقامگیری بگەڕێتەوە بۆ سووریا و بەتایبەتی ناوچە کوردستانییەکان."

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دڵخۆشی خۆی بە راگەیاندنی رێککەوتنەکە دەربڕی و هیوای خواست "شەڕ بوەستێت و مافەکانی خەڵکی هەموو سووریا و بەتایبەتی کوردەکان بە شێوەیەکی یاسایی و لە دەستووردا جێگیر بکرێن و ئاشتی بەرقرار بێت، ئەمە لە بەرژەوەندیی هەموو لایەکدایە."

لە وەڵامی پرسیاری "ئەگەر ڕێککەوتنەکەی رۆژئاوا جێبەجێ نەکرێت مەترسییەکان چی دەبن؟" سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بەوە دا " گرژی لە هەر شوێنێک لە ناوچەکە بەردەوام بێت لە بەرژەوەندیی خەڵکی ئێمەدا نییە. بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەوەین گرژی نەبێت و ئاشتی و سەقامگیری هەبێت. لەبەر ئەوە بەردەوام دەبین لە هەوڵەکانمان بۆ گەیاندنی لایەنەکان بە یەکتر".

دەقی وەڵامەکانی سەرۆکوەزیران و پرسیاری رۆژنامەنووسان:

_____________________________________________

رۆژنامەنووس: لە 22ـەمین ساڵیادی شەهیدانی یەکی شوبات چ پەیامێکتان هەیە؟

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی: هیوادارین ئەم نەهامەتانە چیتر بەسەر گەلی کورددا نەهێن، بەداخەوە ئەمە ساڵڕۆژی شەهیدبوونی کۆمەڵێک سەرکردە و خەڵکی کوردستانە کە بەداخەوە لە کردەوەیەکی تیرۆریستیدا هەموویان شەهید بوون. ئەمڕۆ یادکردنەوەی ئەو شەهیدانە و هەموو شەهیدانی ڕزگاریخوازی کوردستان، دەبێت ئەو پەیامەمان پێ بدات کە دەبێت ئێمە یەکگرتوو بین، خاوەن هەڵوێست بین و لەسەر مافە رەواکانی گەلەکەمان بەردەوام بین و رێگەی ئەو شەهیدانە ئینشائەڵڵا بەرنەدەین تا دەگەین بە ئامانجی کۆتایی گەلەکەمان."

رۆژنامەنووس: بڕیارە شاندێكی چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی پرسی هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆمار بێتە هەولێر، ئایا پارتی و یەکێتی لەمبارەیەوە گەیشتوونەتە چی؟ هەروەها سەرۆک بارزانی لە رێککەوتنی هەسەدە و حکوومەتی سوریا رۆڵی چی بووە؟

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی:

- خۆتان دەزانن جەنابی سەرۆک بارزانی رۆڵی سەرەکی بینیوە لە گەیشتنی لایەنەکان بە یەک بۆ ئەوەی گرژییەکان بوەستن و ئاگربەست دەست پێ بکات و بەردەوام بێت و ئیتر بگەن بە ئەنجامێک. بیستمان کە ئێستا رێککەوتنێکی سەرەتایی بووە لە نێوان دیمەشق و هەسەدە، هیوادارین ئەو رێککەوتنە فراوان بکرێت و ئاشتی و سەقامگیری بگەڕێتەوە بۆ سووریا و بەتایبەتی ناوچە کوردستانییەکان.

- سەبارەت بە پرسی سەرۆککۆماریش، هێشتا هیچ رێککەوتنێک نەکراوە، چاوەڕێین بزانین ئەو شاندانەی دێن و دیدار لەگەڵ جەنابی سەرۆک بارزانی دەکەن و لەگەڵ سەرکردایەتیی پارتیش، ئێمەش ئەو وەختە بەپێی پێدوایستییەکان و بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلەکەمان، چی بەرژەوەندیی بێت، ئەو بڕیار دەدەین.

رۆژنامەنووس: سەبارەت بە پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق و پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گفتوگۆکانتان لەگەڵ یەکێتی لە چ ئاستێکدایە؟

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: ئێمە هەر دوای هەڵبژاردنی کوردستان کە ساڵێک زیاتری بەسەردا چووە، گوتوومانە پێویستە رێز لە دەنگی خەڵکی کوردستان بگیرێت و رێز لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن بگیرێت. ئێمە هەر لەسەر ئەو بیرۆکەی خۆمان بەردەوامین، ئەمە بیروبۆچوونی پارتییە کە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن دەبن بە رێگە بۆ دروستکردنی کابینەی حکوومەت. سەبارەت بە بەغداش تا ئێستا هیچ رێککەوتنێک نەکراوە، گفتوگۆکان بەردەوامن، بزانین بە چی دەگەین.

رۆژنامەنووس: پەیامی خودی بەڕێزتان دوای ڕێککەوتنەکەی هەسەدە و دیمەشق چییە؟

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: دڵخۆشین بەوەی کە شەڕ بوەستێت و مافەکانی خەڵکی هەموو سووریا و بەتایبەتی کوردەکان بە شێوەیەکی یاسایی و لە دەستووردا جێگیر بکرێن و ئاشتی بەرقرار بێت، ئەمە لە بەرژەوەندیی هەموو لایەکدایە.

رۆژنامەنووس: ئەگەر پارتی و یەکێتی لەسەر پرسی سەرۆککۆمار رێکنەکەون، کاریگەریی خراپی نابێت لەسەر پێکهێنانی کابینەی دەیەم؟ هەنگاوەکان بە کوێ گەیشتوون؟

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: دوو پرسی جیاوازن. هەڵبژاردنی کوردستان لێرە کراوە و هەڵبژاردنێکی تریش لە سەرتاسەری عێراق کراوە دوو پرسی جیاوازن و پێموا نییە تێکەڵ بکرێن یان هیچ لە بابەتەکان بگۆڕێت، بۆیە ئێمە بە دوو پرسی جیاواز تەماشای هەردوو لایان دەکەین.

رۆژنامەنووس: ئەگەر ڕێککەوتنەکەی ڕۆژئاوا جێبەجێ نەکرێت مەترسییەکان چی دەبن؟ هەوڵەکانی هەرێمی کوردستان بۆ جێبەجێکردنی چی دەبێت؟

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: گرژی لە هەر شوێنێک لە ناوچەکە بەردەوام بێت لە بەرژەوەندیی خەڵکی ئێمەدا نییە. بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەوەین گرژی نەبێت و ئاشتی و سەقامگیری هەبێت. لەبەر ئەوە بەردەوام دەبین لە هەوڵەکانمان بۆ گەیاندنی لایەنەکان بە یەکتر.