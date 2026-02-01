سەرۆک بارزانی و شەرع جەختیان لە پێویستی بەرقەراری ئاشتی و سەقامگیری لە سووریا كردەوە

بارەگای بارزانی ناوەرۆكی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکە نێوان سەرۆك بارزانی و سەرۆكی سووریای بڵاوکردەوە

بارەگای بارزانی ناوەرۆکی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەی سەرۆک بارزانی و ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریای بڵاوکردەوە و ئاماژەیداوە، جیا لە تاوتوێی بارودۆخی ئێستای سووریا، گفتوگۆیان لە بارەی هەنگاوەکانی داهاتووی رێککەوتنی نێوان حکوومەت و هەسەدەیان کرد.

یەکشەممە 1ی شوباتی 2026، بارەگای بارزانی بڵاویکردەوە، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکی ئێوارەی رۆژی شەممە 31ی كانوونی دووەمی 2026، نێوان سەرۆك مەسعود بارزانی و ئەحمەد شەرع سەرۆكی سووریا گفتوگۆ لەبارەی دۆخی سووریا و دوایین گۆڕانكارییەكان و رێككەوتنی نێوان حكوومەتی سووریا و هێزەكانی سووریای دیموكرات و هەنگاوەكانی داهاتوو كرا.

هەر لەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا، جەخت لە پێویستیی بەرقەراربوونی ئاشتی و سەقامگیری لە سووریا كرایەوە و ئەوەش دووپاتكرایەوە كە دیالۆگ و لێكتێگەیشتن تەنیا رێگەی چارەسەركردنی كێشە و ناكۆكیەكان بێت.

هەینی 30ی کانوونی دووەمی 2026، رێککەوتنی گشتگیریی حکوومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بۆ راگرتنی شەڕ و پێکدادانەکان و تێکەڵکردنی هێزەکانی هەسەدە بە سوپای فەرمی سووریا و ناوچە کوردییەکانی رۆژئاوای کوردستان بڵاوکرایەوە.