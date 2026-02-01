داوا لە حکوومەتی تورکیا دەکرێت هەنگاوی جیددی بۆ پرۆسەی ئاشتی بنێت

پێش کاتژمێرێک

دوای شەڕ و ئاڵۆزییەکانی رۆژئاوای کوردستان و رێککەوتنی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی سووریا، جارێکی دیکە پرسی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا کەوتەوە بەرباس. سیاسەتمەدارانی کورد دەڵێن "هێرشەکان کاریگەریی نەرێنیان لەسەر متمانەی خەڵک هەبووە و داوا دەکەن دەوڵەت هەنگاوی کردەیی بنێت".

لە کاتی هێرشەکانی سوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان، شەپۆلێکی ناڕەزایەتی بەرفراوان کوردانی لە سەرتاسەری جیهان گرتەوە. لە تورکیاش سیاسەتمەدارانی کورد هۆشداریان دا کە ناکرێت لە لایەک باس لە ئاشتی بکرێت و لە لایەکی دیکەشەوە هێرشەکان بەردەوام بن.

متمانەی خەڵک بە پرۆسەکە کەمبووەتەوە

محەمەد کاماچ، پەرلەمانتاری دەم پارتی لە ئامەد بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد، کە پرۆسەی ئاشتی پێشتریش بەهۆی یەکلایەنەبوونی هەنگاوەکان متمانەی پێویستی لەسەر نەبووە.

کاماچ دەڵێت "بەهۆی هێرشەکانی سەر رۆژئاوای کوردستان، ئەو متمانە کەمەی خەڵکی بە پرۆسەی ئاشتی هەیانبوو، بەرەو نەمان چوو. ئێستا بۆ ئەوەی بڕوای خەڵک بگەڕێتەوە، پێویستە دەوڵەت و دەسەڵات هەنگاوی جیددی و کردەیی بنێن."

ئۆپۆزسیۆن داوای بەکارهێنانی زمانێکی ئەرێنی دەکات

لەلایەکی دیکەوە، پارتەکانی ئۆپۆزسیۆنی تورکیا داوا دەکەن هەموو لایەک لەو هەڵوێستانە دووربکەونەوە کە دەبنە هۆی قووڵترکردنەوەی ناکۆکییەکان. ئایدن ئالتاچ، سەرۆکی لقی ئامەدی پارتی ئایندە بە کوردستان24ی راگەیاند، زمانی سیاسیی دەسەڵات بەرانبەر رۆژئاوا، کاریگەریی خراپی لەسەر دەروونی کوردی باکوور هەبووە.

ئالتاچ گوتی: "لێدوانەکانی بەرپرسانی دەوڵەت دەربارەی رۆژئاوا بوونە هۆی نیگەرانی و تووڕەیی کوردان. پێویستە لەمەودوا سیاسەتمەداران ئاگاداری زمان و شێوازی دەربڕینی هەڵوێستەکانیان بن و زمانێکی ئەرێنی بۆ چارەسەری پرسی کورد بەکاربهێنن، چونکە کۆمەڵگە لەم قۆناغەدا زۆر هەستیارە."

چاوەکان لەسەر راپۆرتی کۆمیسیۆنی تەبایی نەتەوەییە

لە لایەکی دیکەوە، نوعمان کورتوڵمووش، سەرۆکی کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمانیی رایگەیاندووە، کە کۆمیسیۆنەکەیان لە قۆناغی کۆتایی نووسینەوەی راپۆرتی خۆیدایە.

سیاسەتمەدارانی کورد جەخت دەکەنەوە، بۆ ئەوەی پرۆسەی چارەسەری بچێتە قۆناغێکی نوێ و متمانەپێکراو، پێویستە بۆ شەقام بگەڕێتەوە، پێویستە ئەم راپۆرتە پێشنیازی بەهێز و هەنگاوی کردەیی لەخۆ بگرێت کە وەڵامدەرەوەی داواکارییەکانی کورد بێت لە تورکیا.