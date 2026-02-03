سیروان بارزانی: عێراق وەک هەمیشە لە کاروانی پێشکەوتنی جیهان دواکەوتووە

2026-02-03 12:59

سیروان بارزانی دەڵێت، وڵاتان خەریکە ئینتەرنێتی (6G) بەکار دەهێنن، کەچی حکوومەتی عێراق تا ئێستا رێگەی نەداوە کۆمپانیاکانی پەیوەندی، ئینتەرنێتی (5G) بەکاربهێنن. هاوکات هۆشداری لە سەرهەڵدانەوەی داعش دەدات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 03ـی کانوونی دووەمی 2026، سیروان بارزانی، بەرپرسی میحوەری شەشی هێزەکانی پێشمەرگە (گوێڕ - مەخموور) و خاوەنی کۆمپانیای "کۆڕەک تیلیکۆم" لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ عەممار نەجمەددین، نێردراوی کوردستان24 بۆ دوبەی؛ باسی لە ئامانجی بەشداریکردنی هەرێمی کوردستان لە لووتکەی جیهانی حکوومەتەکان لە ئیمارات، کرد.

سیروان بارزانی لووتکەکەی بە "یەکێک لە گرنگترین لووتکەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست" ناو برد و گوتی، جگە لە بەرپرسانی حکوومی، "خاوەن بڕیارەکانی کۆمپانیا و بازرگانە گەورەکانی جیهانیش" بەشداری لەو کۆبوونەوانەدا دەکەن، هەر ئەمەش وایکردووە، بایەخێکی ستراتیژیی لای هەمووان هەبێت.

بە گوتەی سیروان بارزانی، جیهان بەرەو سەردەمی تەکنەلۆژیا و زیرەکی دەستکرد (AI) دەڕوات، هەر بۆیە بە پێویستی زانی، بۆ راییکردنی کاروباری هاووڵاتییان بە شێوەیەکی ئاسانتر، حکوومەتی وڵاتانیش، بەو ئاراستەیە هەنگاو بنێن.

سیروان بارزانی نیگەرانیی خۆی لە خاوی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و هێڵی ئێنتەرنێیت لە عێراق دەربڕی و وەک خۆی گوتی "بەداخەوە عێراق لە دواوەی جیهانیی سەردەمەوە کار دەکات، وەک هەموو جارێک لە دواوەن. جیهان خەریکە نەوەی شەشەمی ئینتەرنێت (6G) بەکاردەهێنێت، کەچی هێشتا حکوومەتی فیدراڵی، رێگەی نەداوە ئینتەرنێتی (5G) بەکاربهێنین. ئێمە وەک کۆمپانیا، هەموو ئامادەکارییەکمان کردووە، بەڵام بەغدا رێگەی نەداوە."

لەبارەی چارەسەرکردنی کێشەی نێوان کۆمپانیاکە و دەستەی راگەیاندن و پەیوەندییەکانی عێراق، سیروان بارزانی باسی لەوە کرد، "نایانەوێت کێشەکە چارەسەر بکرن و هەر جارەو بیانوویەک دەهێننەوە. بەم دواییانە، سەرۆکوەزیران سوودانی لیژنەیەکی پێکهێنابوو و گوتوویانە، بەمزووانە چارە دەکرێت، بەڵام پێموانییە بە ئاسانی یەکلا ببێتەوە."

خاوەنی کۆمپانیای کۆڕەک، هۆکاری سەرەکیی کێشەکەیان لەگەڵ بەغدا بۆ "ئامانجی سیاسی" گەڕاندەوە و گوتی، "لە هیچ وڵاتێک نەبووە، لە رۆژێکدا هێڵی پەیوەندی و ئینتەرنێت لەسەر پێنج ملیۆن بەشداربوو ببڕی. ئەم بڕیارە، کاریگەرییەکی زۆری نەرێنی لەسەر بەشداربووانمان هەبووە."

سەبارەت بە مەترسییەکانی سەرهەڵدانەوەی رێکخراوی تیرۆریستیی داعش، فەرماندەی میحوەری شەشی پێشمەرگە ئاماژەی بەوە دا، مەترسییەکە دوای رووداوەکانی ئەم دواییەی سووریا و گرژی و ئاڵۆزییەکانی نێوان هەسەدە و حکوومەتی دیمەشق زیاتر بووە و بەردەوام چاودێریی جموجووڵەکانیان دەکەن.