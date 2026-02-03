یانەی هەولێر هێرشبەرێكی نوێ دەگوازێتەوە

یاریزانێكی پێشووی قوە جەوییە پەیوەندی بە یانەی هەولێر دەكات

2026-02-03 14:20

یانەی هەولێر لەگەڵ یاریزانێكی لاوی پێشووی قوە جەوییە گەیشتە رێككەوتن و لە چەند كاتژمێری داهاتوو بە فەرمی گرێبەستەكەی رادەگەیەندرێت.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، عەلی كەریم، یاریزانی ئەم وەرزەی یانەی قاسم پەیوەندی بە یانەی هەولێر دەكات.

عەلی كەریم، تەمەنی 20 ساڵە، یاریزانێكی خێرایە و لە باڵی راست و پشت هێرشبەران یاری دەكات، وەرزی رابردوو یاریی بۆ یانەی قوە جەوییە كردووە و پێشبینی دەكرێت یانەی هەولێر لە چەند كاتژمێری داهاتوو بە فەرمی گرێبەستەكەی رابگەیەنێت.

عەلی كەریم دەبێتە حەوتەمین یاریزان كە لە گواستنەوەی زستانە پەیوەندی بە یانەی هەولێر كردووە و لە نێویاندا شەش یاریزانیان پیشەگەرە.