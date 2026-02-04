سیروان محەممەد بۆ کوردستان24: ئەزموونی حوکمڕانیی هەرێمی کوردستان جێی بایەخی ئیمارات و وڵاتانی کەنداوە

2026-02-04 13:08

سیروان محەممەد، بریکاری وەزارەتی پلاندانانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بەشداریی هەرێم لە لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان رەنگدانەوەی ئەرێنی لەسەر شێوازی کارکردنی ئایندەی حکوومەت دەبێت. ئاماژەی بەوەش کرد، ئیمارات و وڵاتانی کەنداو بە بایەخەوە دەڕواننە ئەزموونی حوکمڕانیی هەرێمی کوردستان، بەو پێیەی بەراورد بە ناوچەکانی دیکەی عێراق زۆر پێشکەوتووترە.

لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 لە پەراوێزی لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان لە دوبەی، سیروان محەممەد ئاماژەی بەوە کرد، هەرێمی کوردستان پەیوەندییەکی زۆر پتەوی لەگەڵ ئیمارات هەیە و لەگەڵ حکوومەتی دوبەی رێککەوتنی دوولایەنەیان بۆ ئاڵوگۆڕکردنی ئەزموون و شارەزاییەکانی 30 ساڵی رابردوو واژۆ کردووە.

بریکاری وەزارەتی پلاندانان ئاشکرای کرد، لە دوو هەفتەی رابردوودا شاندێکی هەرێمی کوردستان شانبەشانی نوێنەرانی 23 حکوومەتی جیهان، بەشدارییان لە کۆرسێکی مەشقیی تایبەتدا کردووە کە لەلایەن حکوومەتی دوبەیەوە رێکخرابوو. مەشقەکە تایبەت بووە بە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی پلان لە رێگەی ژیریی دەستکرد (AI) و کاریگەرییەکانی لەسەر کەرتەکانی خوێندن و بوارە جیاجیاکانی پلاندانان لە ناو دامەزراوە حکوومییەکاندا.

سیروان محەممەد جەختی لەوە کردەوە، ناوچەکە بە گۆڕانکارییەکی جیۆپۆلەتیکی گەورەدا تێدەپەڕێت، بۆیە گواستنەوەی دیدگای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی ئەم لووتکە جیهانییەوە گرنگییەکی ستراتیژی هەیە. گوتیشی: "ئەو زانیاری و ئەزموونانەی لێرە بەدەست هاتوون، دەبنە هەوێنی گۆڕانکاریی ئەرێنی لە شێوازی کارکردنی داهاتووی حکوومەتدا."

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا، بریکاری وەزارەتی پلاندانان ئاماژەی بەوە کرد، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کار بۆ پتەوکردنی زیاتری پەیوەندییەکان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە دەکات، بە تایبەت کە ئێستا ئەزموونی هەرێم بووەتە جێگەی سەرنجی وڵاتانی کەنداو و ئیمارات.