چوارچێوەی هەماهەنگی: پێشنیازمان بۆ یەکلاییکردنەوەی کاندیدی سەرۆککۆمار پێشکەش کردووە

پێش 10 کاتژمێر

چوارچێوەی هەماهەنگی، داوا لە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان دەکات، دۆسیەی پۆستی سەرۆککۆماری عێراق یەکلابکەنەوە.

شەوی رابردوو (چوارشەممە، 04ـی شوباتی 2026)، چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعەکان کۆبووەوە و چەند پرسێک تاوتوێ کرا؛ گرنگترینیان، یەکلاییکردنەوەی کاندیدانی هەردوو پۆستی سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆماری عێراق بوو.

لە راگەیەنراوەی کۆبوونەوەکەدا هاتووە، "گرنگە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان گرنگی بەو پێشنیازانە بدەن کە لە دوایین سەردانی شاندی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ هەرێمی کوردستان پێیان گەیشت، ئەمەش یارمەتیدەر دەبێت لە خێراکردنی سازان و کۆتایی بە حاڵەتی پەکخستن دەهێنێت."

چوارچێوەی هەماهەنگی جەختی کردووەتەوە، ئەگەر لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ کاندیدی پۆستی سەرۆککۆمار نەگەیشتن بە رێککەوتنێک، ئەوا پەرلەمانتارەکان ئازادانە کاندیدێک هەڵدەبژێرن.

چوارچێوەی هەماهەنگی ئاماژەی بەوەش داوە، لە کۆبوونەوەی ژمارە 262ـی چوارچێوەی هەماهەنگی کە لە نووسینگەی عەممار حەکیم بەڕێوەچوو، جەختی کردەوە کە دەبێت رێز لە ماوە دەستوورییەکان بگیرێت و دۆسیەی پۆستی سەرۆک کۆمار لە ماوەیەکی کورتدا یەکلابکرێتەوە.

چوارچێوەکە جەختی لەوەش کردەوە، بەردەوامی پەکخستنی دامەزراوەکانی وڵات لەگەڵ قەبارەی ئاڵنگارییە سیاسی و ئابووری و ئەمنییەکانی دەوروبەری عێراق ناگونجێت.

لەم کۆبوونەوەیەدا دوایین پێشهاتەکانی ناو عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کران و چوارچێوەکە رەتیکردەوە کە خاکی عێراق بۆ دەستدرێژیکردنەسەر وڵاتێکی دیکە بەکاربهێنرێت.