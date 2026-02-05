بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی کۆنگرەی تەندروستیی میزۆپۆتامیا دەستیپێکرد

پێش 9 کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی و بە بەشداریی 800 پزیشک و پسپۆڕی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی، 11ـەمین کۆنگرەی تەندروستیی میزۆپۆتامیا لە هەولێر دەستیپێکرد. بڕیارە سەرۆک بارزانی لە کۆنگرەکەدا گوتارێک پێشکەشی ئامادەبووان بکات.

کۆنگرەکە بۆ ماوەی دوو رۆژ بەردەوام دەبێت، تێیدا تیشک دەخرێتە سەر نوێترین پێشکەوتنە تەندروستی و پزیشکییەکانی جیهان، هاوکات گفتوگۆ لەبارەی رێگەکانی چارەسەرکردن و کۆنتڕۆڵکردنی نەخۆشییە باوەکان دەکرێت.