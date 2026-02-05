ئەنبار.. لە ئۆپەراسیۆنێکدا دەست بەسەر بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنیدا گیرا
وەزارەتی ناوخۆی عێراق رایگەیاند، لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی رێنماییەکانی وەزیری ناوخۆ و بە مەبەستی چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری، فەرماندەیی پۆلیسی پارێزگای ئەنبار بە هەماهەنگی لەگەڵ دەزگای ئاسایشی نیشتمانی، ئۆپەراسیۆنێکی پشکنینی فراوانیان لە بیابانی قەزای روتبە ئەنجامدا.
لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی ناوخۆدا هاتووە، ئۆپەراسیۆنەکە ناوچەکانی وادی قەزف، چەلابات، مەعیلە و ناوچەی ثمێلی گرتەوە و بۆ ماوەی 3 رۆژی لەسەریەک بەردەوام بوو.
بەگوێرەی راگەیەندراوەکە لەم ئۆپەراسیۆنەدا دەست بەسەر بڕێکی زۆر چەک، کەرەستەی سەربازی و ماددەی تەقەمەنیدا گیراوە کە پێکهاتوون لە،
-یەک دانە چەکی دژە فڕۆکەی عەیار 23 ملم.
- یەک دانە ڕەشاشی عەیار 14.5 ملم.
- سێ دانە موشەکهاوێژی RPG7.
- یەک دانە هاوەنی عەیار 60 ملم.
- پێنج دانە چەکی جۆری BKC.
- سێ دانە چەکی قەناس.
- کۆگایەکی تەقەمەنی کە 33 گولـلـە هاوەنی عەیار 120 ملمی تێدابوو.
- یەک دانە موەلیدەی گەورەی کارەبا.
- 11 بۆمبی لکێنراو.
- بەرمیلێکی پڕ لە ماددەی خۆراکی.
- دوو پشتێنەی تەقەمەنی.
- بڕێک فیشەکی جۆراوجۆر، کامێرایەکی وێنەگرتن و جانتایەکی پشتێن کە کەلوپەلی ئەلیکترۆنی جۆراوجۆری تێدابوو.
- دوو بەرگی جلی قەندەهاری لەگەڵ مەخزەنی چەک.
- نۆ بۆمبی چێندراوی پەستان، 6 بۆمبی لکێنراو، 6 مۆبایلی ئامادەکراو بۆ تەقاندنەوە، لەگەڵ بڕێک ماددەی تەقەمەنی و 1 بێدەنگکەری چەکی M4.
- دوو مۆبایلی جۆری نۆکیا.
- بڕێکی زۆر لە دەرمان و چارەسەری پزیشکی.
- دوو پاوەربانک، پارچەی یەدەگی ئۆتۆمبێل، جلی سەربازی، 2 وایەری شەحن، کۆمەڵێک فیشەی کارەبایی، 1 سیدی (CD) و 1 ئامێری سەتەلاێت.
وەزارەتی ناوخۆ جەخت دەکاتەوە، بەردەوام دەبێت لە راوەدوونانی پاشماوەکانی گرووپە تیرۆریستییەکان و تێکشکاندنی مۆڵگە و وشککردنی سەرچاوەکانیان، رێگەش نادرێت هیچ هەوڵێک بۆ تێکدانی ئاسایشی هاووڵاتییان و سەقامگیری وڵات بدرێت.