ئەنبار.. لە ئۆپەراسیۆنێکدا دەست بەسەر بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنیدا گیرا

پێش 10 کاتژمێر

وەزارەتی ناوخۆی عێراق رایگەیاند، لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی رێنماییەکانی وەزیری ناوخۆ و بە مەبەستی چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری، فەرماندەیی پۆلیسی پارێزگای ئەنبار بە هەماهەنگی لەگەڵ دەزگای ئاسایشی نیشتمانی، ئۆپەراسیۆنێکی پشکنینی فراوانیان لە بیابانی قەزای روتبە ئەنجامدا.

لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی ناوخۆدا هاتووە، ئۆپەراسیۆنەکە ناوچەکانی وادی قەزف، چەلابات، مەعیلە و ناوچەی ثمێلی گرتەوە و بۆ ماوەی 3 رۆژی لەسەریەک بەردەوام بوو.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە لەم ئۆپەراسیۆنەدا دەست بەسەر بڕێکی زۆر چەک، کەرەستەی سەربازی و ماددەی تەقەمەنیدا گیراوە کە پێکهاتوون لە،

-یەک دانە چەکی دژە فڕۆکەی عەیار 23 ملم.

- یەک دانە ڕەشاشی عەیار 14.5 ملم.

- سێ دانە موشەکهاوێژی RPG7.

- یەک دانە هاوەنی عەیار 60 ملم.

- پێنج دانە چەکی جۆری BKC.

- سێ دانە چەکی قەناس.

- کۆگایەکی تەقەمەنی کە 33 گولـلـە هاوەنی عەیار 120 ملمی تێدابوو.

- یەک دانە موەلیدەی گەورەی کارەبا.

- 11 بۆمبی لکێنراو.

- بەرمیلێکی پڕ لە ماددەی خۆراکی.

- دوو پشتێنەی تەقەمەنی.

- بڕێک فیشەکی جۆراوجۆر، کامێرایەکی وێنەگرتن و جانتایەکی پشتێن کە کەلوپەلی ئەلیکترۆنی جۆراوجۆری تێدابوو.

- دوو بەرگی جلی قەندەهاری لەگەڵ مەخزەنی چەک.

- نۆ بۆمبی چێندراوی پەستان، 6 بۆمبی لکێنراو، 6 مۆبایلی ئامادەکراو بۆ تەقاندنەوە، لەگەڵ بڕێک ماددەی تەقەمەنی و 1 بێدەنگکەری چەکی M4.

- دوو مۆبایلی جۆری نۆکیا.

- بڕێکی زۆر لە دەرمان و چارەسەری پزیشکی.

- دوو پاوەربانک، پارچەی یەدەگی ئۆتۆمبێل، جلی سەربازی، 2 وایەری شەحن، کۆمەڵێک فیشەی کارەبایی، 1 سیدی (CD) و 1 ئامێری سەتەلاێت.

وەزارەتی ناوخۆ جەخت دەکاتەوە، بەردەوام دەبێت لە راوەدوونانی پاشماوەکانی گرووپە تیرۆریستییەکان و تێکشکاندنی مۆڵگە و وشککردنی سەرچاوەکانیان، رێگەش نادرێت هیچ هەوڵێک بۆ تێکدانی ئاسایشی هاووڵاتییان و سەقامگیری وڵات بدرێت.