مەسرور بارزانی: پیرۆزباییم لە محەممەد قرقاوی کرد بە بۆنەی سەرکەوتنی لووتکەی حکوومەتەکان

پێش 8 کاتژمێر

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە پلاتفۆرمی ئێکس رایگەیاند، پیرۆزباییم لە محەمەد قرقاوی، وەزیری کاروباری ئەنجوومەنی وەزیرانی ئیمارات کرد بەبۆنەی سەرکەوتنی لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان و سوپاسی پشتیوانییە بەردەوامەکانی دەوڵەتی ئیماراتمان کرد.

دەشڵێت: هەر لەو دیدارەدا، باسمان لە پلاتفۆرمێکی نوێی دیجیتاڵی کرد کە لە ئاییندەیەکی نزیکدا دەخرێتە بوار جێبەجێکردن، کە ئەم پلاتفۆرمە خزمەتگوزارییەکی گرنگ پێشکەش بە هاووڵاتییانمان دەکات بۆ ئەوەی بە ئاسانی لە مافەکانیان و یاساکانی هەرێمی کوردستان تێبگەن.