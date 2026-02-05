مەسرور بارزانی: پیرۆزباییم لە محەممەد قرقاوی کرد بە بۆنەی سەرکەوتنی لووتکەی حکوومەتەکان
سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە پلاتفۆرمی ئێکس رایگەیاند، پیرۆزباییم لە محەمەد قرقاوی، وەزیری کاروباری ئەنجوومەنی وەزیرانی ئیمارات کرد بەبۆنەی سەرکەوتنی لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان و سوپاسی پشتیوانییە بەردەوامەکانی دەوڵەتی ئیماراتمان کرد.
دەشڵێت: هەر لەو دیدارەدا، باسمان لە پلاتفۆرمێکی نوێی دیجیتاڵی کرد کە لە ئاییندەیەکی نزیکدا دەخرێتە بوار جێبەجێکردن، کە ئەم پلاتفۆرمە خزمەتگوزارییەکی گرنگ پێشکەش بە هاووڵاتییانمان دەکات بۆ ئەوەی بە ئاسانی لە مافەکانیان و یاساکانی هەرێمی کوردستان تێبگەن.
I congratulated Mohammad Al Gergawi on the success of the @WorldGovSummit and expressed appreciation for the UAE’s continued support and cooperation, and praised its advanced model of economic development and governance. pic.twitter.com/28yy1C09Cd— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 5, 2026