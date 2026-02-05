فەرەنسا و عێراق نەخشەڕێگای هاریکاریی سەربازی و دیپلۆماسیی نێوانیان دادەڕێژن

پێش دوو کاتژمێر

لە میانەی کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیی هاوبەشدا لە بەغدا، وەزیرانی دەرەوەی عێراق و فەرەنسا کۆمەڵێک باسیان لە کۆمەڵێک دۆسیەی هەستیار کرد.

پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانی هاوبەشدا لەگەڵ فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە بەغدا، گوتی: "عێراق قۆناغێکی گرنگی چاکبوونەوە و بووژانەوە بەخۆیەوە دەبینێت کە جێگەی ئومێدە."

ناوبراو ئاماژەی بەوەش دا، کە وڵاتەکەی بە تەواوی پشتیوانی لە بەستنی خولی سێیەمی کۆنفرانسی بەغدا دەکات لە کاتێکی گونجاودا، کە ئامانج لێی پتەوکردنی دیالۆگی هەرێمایەتییە.

لە لایەکی دیکەوە، هەردوو وەزیر نیگەرانیی خۆیان نیشان دا سەبارەت بە دۆخی هەستیاری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. وەزیری دەرەوەی فەرەنسا هۆشداریدا کە "ناوچەکە بە دۆخێکی پڕ لە گرژیدا تێدەپەڕێت و مەترسیی راستەقینەی هەڵکشانی سەربازی لە ئارادایە"، کە ئەمەش پێویستی بە وریایی و هەماهەنگیی زیاتر هەیە.

لە تەوەرێکی دیکەی کۆنگرەکەدا، وەزیری دەرەوەی عێراق ستایشی ئاستی بەرزی هەماهەنگیی ئەمنی، سەربازی و هەواڵگریی نێوان بەغدا و پاریسی کرد. وەک بەڵگەیەک بۆ قوڵبوونەوەی ئەم پەیوەندییانە، رایگەیاند: "وەزارەتی بەرگریی عێراق گرێبەستێکی ستراتیژیی لەگەڵ کۆمپانیای تالیسی فەرەنسی واژۆ کردووە بە مەبەستی کڕینی راداری سەربازیی پێشکەوتوو، بۆ بەهێزکردنی توانای بەرگریی ئاسمانیی عێراق."

سەبارەت بە دۆسیە ئاڵۆزەکانی ناوچەکە، وەزیری دەرەوەی عێراق هەڵوێستی وڵاتەکەی روونکردەوە، هەروەها سەبارەت بە پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا رایگەیاند: "بەغدا بە تەواوی پشتیوانی لەو دانوستانانە دەکات کە لە نێوان نوێنەرانی کۆماری ئیسلامیی ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە سەڵتەنەتی عوممان بەڕێوە دەچن"، وەک هەوڵێک بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان.