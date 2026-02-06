پێش 18 کاتژمێر

حكوومەتی عێراق دڵنیایی بە مووچەخۆرانی دەدات و دەڵێت، مووچە گەرەنتی كراوە و دۆخی دارایی سەقامگیرە.

هەینی 6ـی شوباتی 2026، مەزهەر محەمەد ساڵح راوێژكاری سەرۆكوەزیرانی عێراق بۆ كاروباری ئابووری، راگەیاندووە، مووچە بە تەواوی گەرەنتی كراوە و دۆخی دارایی بەتەواویی سەقامگیرە و كێشەی تێدا نییە، هۆكاری دواكەوتنی دابەشكردنی مووچە بەهۆی هەندێك رێكاری كاتی و شێوازی خەرجكردنیەتی.

بەگوتی راوێژكاری سەرۆكوەزیران، مووچەی فەرمانبەران و خانەنیشنان و دەرماڵەی چاودێری كۆمەڵایەتیی لەچوارچێوەی دارایی بەردەوام دابین دەكرێت و كێشەی تێدانییە.

وەزارەتی دارایی عێراق، ئەم مانگە لە پێدانی مووچەی خانەنیشینان و فەرمانبەران دواكەوت، تا ئێستا هەندێك لە وەزارەتەكان لەلایەن وەزارەتی داراییەوە پارەدارنەكراون، هەروەها مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی كوردستانیش نەنێردراوە، سەرباری ئەوەی هەرێمی كوردستان پابەندییە یاسایی و داراییەكانی خۆی جێبەجێ كردووە.