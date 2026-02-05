پەیوەندییە بازرگانییەکانی نێوان فەرەنسا و هەرێمی کوردستان

پێش 22 کاتژمێر

جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی هەولێر رایگەیاند: قەبارەی بازرگانی نێوان هەرێم و فەرەنسا بەشی زۆری لە چوارچێوەی عێراق دایە، ئاماری دروست و ورد نییە، بەڵام لەگەڵ عێراق کە هەرێمی کوردستانیش لەو چوارچێوەیە دایە، ساڵی ڕابردوو دوو ملیار و 200 ملیۆن دۆلارە و ملیارێک زیاتر نەوت دەگرێتەوە.

کامەران سەڵاح باجگر، جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی هەولێر، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند: پەیوەندی نێوان فەرەنساو و هەرێمی کوردستان تەنیا سیاسی نییە، بەڵکوو پەیوەندییە بازرگانییەکانیش زۆر فراوانن.

کامەران ساڵح گوتی: قەبارەی بازرگانی نێوان هەرێم و فەرەنسا بەشی زۆری لە چوارچێوەی عێراق دایە، ئاماری دروست و ورد نییە، بەڵام لەگەڵ عێراق کە هەرێمی کوردستانیش لەو چوارچێوەیە دایە، ساڵی ڕابردوو دوو ملیار و 200 ملیۆن دۆلارە و ملیارێک زیاتر نەوت دەگرێتەوە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، زۆرترین ئاڵۆگوڕی بازرگانی نێوان هەرێم و فەرەنسا لە بواری جوانکاری ئافرەتان و ئامێرەکانی بیناسازی و پاککرەوەیە، بەڵام بۆنی فەرەنسی بە پلەی یەکەم دێت لەو ئاڵوگۆڕە بازرگانییە و خواستی زۆری لەسەرە.

جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی هەولێر باس لەوەش کرد، تاوەکوو ساڵی 2021، لە 75% ئەو کەلوپەلانەی لە فەرەنساوە هەناردەی هەرێم دەکران لە رێگەی دەروازەی سنووری ئیبراهیم خەلیلەوە دەهاتن، بەڵام ئێستا بەشی زۆری لە دەروازەکانی عێراقەوە هەناردە دەکرێت.

کامەران ساڵح دەشڵێت: پەیوەندی بازرگانەکانی هەرێم و فەرەنسا زۆر باشە و چەندین جار بەشداری لە کۆڕبەندی گەورەی بازرگانی ئەو وڵاتە مان کردووە و بەردەوام هانی وبەرهێن و بازرگانەکانیان دەدەین، بۆ ئەوەی لە هەرێم وەبەرهێنان بکەن.

هەروەها ئەمڕۆ پێنجشەممە، بڵند محەممەد، بەڕێوەبەری گشتیی تۆماری کۆمپانیاکان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: 11 کۆمپانیای فەرەنسی لە هەرێمی کوردستان مۆڵەتی فەرمیان هەیە.

لە ساڵی 2024، قەبارەی هەناردەی فەرەنسا بۆ عێراق 420ملیۆن دۆلار بووە کە زۆرترینی خۆراک و کەرەستەی کشتوکاڵی و جوانکاری و بۆن بووە.

پێشووتریش، یان برێم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو "نزیکەی 30 کۆمپانیای فەرەنسیمان هەیە کار لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکەن، هەندێکیان بەرهەمە فەرەنسییەکان دێننە هەرێمی کوردستان، لەوانەش، ئۆتۆمبێل و جلوبەرگ و بابەتی جوانکاریی ئافرەتان، هاوکات کۆمپانیامان هەیە لە بواری پیشەسازیدا کار دەکەن، هەشیانە لەبواری کشتوکاڵدا کار دەکەن." دەشڵێت: دەمانەوێت کار بۆ پەرەپێدانی گوندەکانی کوردستان بکەین لەڕووی کشتوکاڵییەوە، ئەمە پرۆژەیە و کاری لەسەر دەکەین.