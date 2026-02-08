سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی حەسەن محەممەد باوەرکی دەکات

پێش 9 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 08ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا پرسە و سەرەخۆشی لە کەسوکار و بنەماڵەی کەسایەتیی وڵاتپارێز و پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان، حەسەن محەممەد باوەرکی کرد.

بەهینامەیا سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ:

بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵبات و هەڤالێن خودێ ژێ رازی، کەسایەتێی وەلاتپارێز و پێشمەرگێ هەردوو شۆرەشێن ئەیلوول و گوڵانێ حەسەن محەمەد باوەرکی دکەین و هەڤپشکێ خەما وانم. خودێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب کەسوکار و هەڤاڵێن وی بدەت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ