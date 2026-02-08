سیاسی

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی حەسەن محەممەد باوەرکی دەکات

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
کوردستان

ئەمڕۆ یەکشەممە، 08ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا پرسە و سەرەخۆشی لە کەسوکار و بنەماڵەی کەسایەتیی وڵاتپارێز و پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان، حەسەن محەممەد باوەرکی کرد.

 

بەهینامەیا سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ:

بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵبات و هەڤالێن خودێ ژێ رازی، کەسایەتێی وەلاتپارێز و پێشمەرگێ هەردوو شۆرەشێن ئەیلوول و گوڵانێ حەسەن محەمەد باوەرکی دکەین و هەڤپشکێ خەما وانم. خودێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب کەسوکار و هەڤاڵێن وی بدەت.

مەسرور بارزانی
سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ

 
 
