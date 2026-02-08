عراقچی: زمانی رێز بە رێزەوە وەڵام دەدرێتەوە

پێش 9 کاتژمێر

عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێت: دەستووری ئێران رێگە بە دەستوەردانی دەرەکی نادات، چونکە هەر لە بنەڕەتدا کۆماری ئیسلامی لەسەر بنەمای شکۆمەندییەوە دامەزراوە و کۆکردنەوەی هێزی سەربازیش لە ناوچەکە نامانترسێنێت.

عراقچی ئەمڕۆ یەکشەممە 8ی شوباتی 2026، لە کۆنگرەی نەتەوەیی ناوەندی لێکۆڵینەوە و سیاسەتی نێودەوڵەتی ئێران گوتی: ئەگەر بە زمانی هێز قسە لەگەڵ گەلی ئێران بکرێت بە هەمان زمان وەڵامیان دەدرێتەوە، بەڵام ئەگەر بە رێزەوە قسە لەگەڵ گەلی ئێران بکرێت، ئەوە بە زمانی رێزەوە وڵامیان دەدرێتەوە، چونکە هەر لە بنەڕەتدا کۆماری ئیسلامی لەسەر بنەمای شکۆمەندییەوە لەلایەن رێبەری باڵا، ئیمام خومەینییەوە دامەزراوە.

راشیگەیاند، ئەگەر رووبەڕووی هەڕەشە و جەنگیش ببینەوە، لە مافی پیتاندنی یۆرانیۆم پاشگەز نابینەوە، هەربۆیە هیچ هەژموونێکی خۆسەپاندنی لە هیچ لایەنێک قبووڵ ناکەین، چونکە دەستووری ئێران رێگە بە دەستوەردانی دەرەکی نادات، هەر پرسیارێکیش لە بارەی بەرنامەی ناوەکی هەبێت، ئێمە ئامادەین لە رێگەی دیپلۆماسییەوە وەڵام بدەینەوە، بەڵام ئامادە نین هیچ رێگەیەکی دیکە بگرینەبەر.

لەبارەی کۆکردنەوەی هێزی سەربازی لە دەریای عەرەب و ناوچەکە لەلایەن ئەمریکاوە، وەزیری دەرەوەی ئێران گوتی: کۆکردنەوەی هێزی سەربازی لە ناوچەکە نامانترسێنێت، چونکە ئەرکی ئێمە دیپلۆماسی و جەنگە. شەوی رابردووش، عراقچی رایگەیاند، ئەگەر لەلایەن ئەمریکاوە هێرش بکرێتە سەر ئێران، لە بەرانبەردا دەست لە بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ناپارێزن و دەیانکەنە ئامانج.

عێراقچی ئاماژەی بەوەشکرد، بە هۆی ئەوەی لە گەڕی پێشووی دانوستانەکاندا ئەمریکا و ئیسرائیل ناپاکیان لە ئێران کردووە و هێرشیانکرد، بۆیە ئەو رەفتارەی ئەمریکا بە خیانەتی دیپلۆماسی ناودەبەن و متمانەی تەواویان بە ئەمریکا نییە.

لەبارەی گەڕی نوێی دانوستانەکان، کە هەینی لە مەسقەت بە ناڕاستەوخۆ بەڕێوەچوو، عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران گوتی: دانوستانی ئەم دواییەی نێوان وڵاتەکەی و ئەمریکا تەنیا لەبارەی دۆسیەی ئەتۆمیدا چڕبووەتەوە، رەتیشیکردەوە هیچ دۆسییەکی دیکەیان باس کردبێت.

هەرچی ئەمریکا و ئیسرائیلە هەوڵدەدەن دانوستانەکان فراوانتر بکەن بۆ ئەوەی مووشەکی بالیستیک و پشتیوانی ئێران لە هاوپەیمانە ناوچەییەکانی بگرێتەوە.