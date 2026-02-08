هەرێمی کوردستان دەرفەتی وەبەرهێنان دەخاتە بەردەم بازرگانانی سعوودییە

پێش 8 کاتژمێر

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان رایدەگەیەنێت، هەرێمی کوردستان ئێستا ناونیشانی سەقامگیری و ناوەندێکی کراوەی بازرگانییە لە ناوچەکەدا و ئاماژە بەوەش دەکات، لە ساڵی 2025ـدا قەبارەی وەبەرهێنان گەشەیەکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 08ـی شوباتی 2026، لە میانەی بەڕێوەچوونی کۆڕبەندی ئابووریی سعوودییە و هەرێمی کوردستان لە شاری هەولێر، د. محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە گوتارێکدا، رایگەیاند: "لە ماوەی 20 ساڵی رابردوودا چیرۆکی ئێمە چیرۆکی خۆڕاگری و بنیاتنانەوە بووە."

محەممەد شوکری گوتی: "بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستمان بە رێگەیەکی ستراتیژی کردووە بۆ هەمەچەشنکردنی ئابووری، بەشێوەیەک کە تەنیا پشت بە وزە و نەوت و گاز نەبەستین، بەڵکوو ژێرخانێکی بەهێز لەسەر بنەمای پیشەسازی، کشتوکاڵ و گەشتیاری بنیات دەنێین."

گەشەی وەبەرهێنان سەرەڕای قەیرانەکان

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان ئاشکرای کرد، سەرەڕای ئەو کێشە ئابوورییانەی جیهان و ناوچەکە ڕووبەڕووی بوونەتەوە، وەبەرهێنان لە کوردستان گەشەی کردووە و متمانەی وەبەرهێنەرانی ناوخۆیی و بیانی زیادیکردووە.

محەممەد شوکری گوتی: "تەنیا لە ساڵی رابردوودا (2025)، سەرکەوتوو بووین لە پێدانی مۆڵەت بە زیاتر لە 210 پرۆژەی وەبەرهێنانی نوێ بە سەرمایەیەک کە چوار ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە، ئەم ژمارەیەش تەنیا پارە نییە، بەڵکوو سوودێکی راستەقینەیە بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق بەگشتی."

دیدگای هاوبەش لەگەڵ سعوودییە

لەبارەی پەیوەندییەکان لەگەڵ سعوودییە، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان ئاماژەی بەوە دا، وەک چۆن شانشینی سعوودییە بە گۆڕانکارییەکی ئابووریی مێژووییدا تێدەپەڕێت، هەرێمی کوردستانیش خاوەنی هەمان دیدگایە بۆ داهاتوو و گوتی: "ئامانجەکانمان لەیەک دەچن و ئەوەی هەمانە لە تواناکان تەواوکەری یەکترین."

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان داوای لە کۆمپانیا سعوودییەکان کرد لە سێ کەرتی سەرەکی کار بکەن:

1. کشتوکاڵ: بۆ دابینکردنی ئاسایشی خۆراک، بەسوودوەرگرتن لە خاک و ئاو و کەشوهەوای لەباری کوردستان.

2. پیشەسازی: بە ئامانجی پشت بەخۆبەستن لە کەرەستەی بیناسازی و بەرهەمهێنان.

3. گەشتیاری: پەرەپێدانی شاخ و هاوینە هەوارەکان بۆ ئەوەی ببنە شوێنێکی گەشتیاریی جیهانی.

کارئاسانی و یاسای وەبەرهێنان



لە کۆتایی گوتارەکەیدا، د. محەممەد شوکری دڵنیایی دایە وەبەرهێنەران و رایگەیاند: "یاسای وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان یەکسانی لەنێوان وەبەرهێنەری ناوخۆیی و بیانی دەپارێزێت، لێخۆشبوونی گومرگی و باجی گەورە لەخۆ دەگرێت و ئازادی تەواو دەدات لە گواستنەوەی قازانج و سەرمایە بۆ دەرەوە و ناوەوەی وڵات."

جەختیشی کردەوە کە کۆمپانیا ناوخۆییەکان و ژوورە بازرگانییەکان ئامادەن بۆ هەماهەنگی و دروستکردنی پرۆژەی هاوبەش لەگەڵ وەبەرهێنەرانی سعوودییە.