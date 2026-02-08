عێراق سێیەم گەورەترین هەناردەکاری نەوت بووە بۆ ئەمریکا لە ماوەی هەفتەیەکدا

پێش 8 کاتژمێر

ئیدارەی وزەی ئەمریکا رایگەیاند، لە ماوەی هەفتەی رابردوودا عێراق بڕی هەناردەی نەوتی بۆ ئەمریکا زیادکردووە، ئاماژەی بەوەشکردووە، هەفتەی رابردوو 325 هەزار بەرمیل نەوتی رۆژانە لە عێراقەوە گەیشتووەتە ئەمریکا.

یەکشەممە 8ـ شوباتی 2026، بە گوێرەی ئاماری ئیدارەی وزەی ئەمریکا، تێکڕای هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئەمریکا لە هەفتەی رابردوودا گەیشتووەتە 325 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا، ئەمەش زیادبوونێکی بەرچاوە بەراورد بە هەفتەی پێشتر کە تەنها 83 هەزار بەرمیل بووە، واتە بڕی 242 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا زیادی کردووە.

ئەمریکا لە هەفتەی رابردوودا رۆژانە زیاتر لە 5.6 ملیۆن بەرمیل نەوتی لە نۆ وڵاتی جیاوازەوە هاوردە کردووە.

ڕیزبەندی وڵاتەکان بەم شێوەیە بووە:

1. کەنەدا: 3.731 ملیۆن بەرمیل (پلەی یەکەم).

2. سعودیە: 437 هەزار بەرمیل (پلەی دووەم).

3. عێراق: 325 هەزار بەرمیل (پلەی سێیەم).

4. مەکسیک: 311 هەزار بەرمیل (پلەی چوارەم).

هەریەکە لە وڵاتانی بەڕازیل، نەیجیریا، ڤەنزوێلا، لیبیا و کۆڵۆمبیا لە پلەکانی دواتردا هاتوون، لە کاتێکدا هەناردەی ئیکوادۆر بۆ ئەمریکا لەو هەفتەیەدا سفر بووە.

پێویستی ئەمریکا بە نەوت

ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە گەورەترین بەکاربەری نەوت لە جیهاندا دادەنرێت و رۆژانە پێویستی بە نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل نەوت و بەرهەمە سووتەمەنییەکان هەیە، بۆیە بەشێکی زۆری ئەو پێویستییە لە رێگەی هاوردەکردن لە وڵاتانی دەرەوە دابین دەکات.