كاردانەوەی یانەی قادسیە لەبارەی رووبەڕووبوونەوەی زاخۆ

پێش 5 کاتژمێر

نەبیل مەعلوول راهێنەری قادسیەی کوێتی ستایشی هاندەرانی زاخۆ دەکات و دەڵێت: چەند مانگێک لەمەوبەر کاتێک بەرامبەر زاخۆ یارییمان کرد، هەر لە خولەكی یەكەمەوە هاندەرانی زاخۆ سەرسامیان کردم. دەشڵێت: تیپەكەم زۆر ماندووە، بەڵام جگە لە بردنەوە بە هیچ ئەنجامێكی دیكە رازی نابین.

لە دوایین یاریی قۆناغی كۆمەڵەكانی چامپیۆنزلیگی كەندا، سبەی یانەی قادسیەی كوێتی لەنێو خاك و یاریگە و بەردەم هاندەرانی میوانداریی یانەی زاخۆ دەكات. عەبدولهادی رویلی، ناوبژیوانی قەتەری یارییەكە بەڕێوە دەبات، زاخۆ سەركەوتنی بە پلەی یەكەم بۆ قۆناغی پێشكۆتایی مسۆگەر كردووە، بەڵام قادسیە بۆ گەیشتن بە قۆناغی داهاتوو دوو رێگەی لەبەردەمە، یەكەمیان بردنەوە لە زاخۆ، دووەمیان دەبێت چاوەڕێی شكستی عەینی ئیماراتیش بكات.

نەبیل مەعلوول: ئاگاداری هەموو شتێكی زاخۆم

نەبیل مەعلوول، راهێنەری میسری یانەی قادسیەی كوێتی لە لێدوانێكی تایبەت بۆ كوردستان24 رایگەیاند لە رووی مەعنەوەییەوە ئامادەکارییان کردووە، دەشڵێت: تیپەكەم زۆر هیلاكە، چونكە دوو رۆژ لەمەوبەر لە خولی کوێت بەرامبەر یانەی کوێت یاریمان هەبوو، چەند رۆژێک پێشتریش لە جامی سوپەر یارییمان هەبوو، کاتێکی زۆرمان بۆ ئامادەکارییەکانمان نییە، ئێستا قادسیە سێ بۆ چوار رۆژ جارێک یارییەک دەکات.

راهێنەری قادسیە گوتیشی: ئێمە دڵنیاین یارییەکی قورس چاوەڕێمان دەکات، بەبێ ئەوەی ئەنجامی دوایین یارییەکانی زاخۆ و ریزبەندییەکەی لە خولی عێراقی لەبەرچاو بگرین، زاخۆ تیپێکی نایابی هەیە و چەند مانگێک لەمەوبەر یاریمان بەرامبەریان کرد و لە ئێمەیان بردەوە و بە شایستەیی سەرکەوتنیان بەدەستهێنا و لە ئێمە باشتر بوون، لەوکاتەوە زۆر شت گۆڕاوە و لە زاخۆ چەند یاریزانێکی رۆیشتوون و چەند یاریزانێکی نوێ هاتوون و هەمان شت لەگەڵ ئێمەش روویداوە، لەبیرمە کاتێک لە زاخۆ رووبەڕووی زاخۆ بووینەوە، زۆر سەرسامی هاندەرانی زاخۆ بووم، ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە یاریگا ئامادەبوون و لە خولی یەکەمەوە تاوەکو دوایین خولەک هانی یانەکەیان دەدا، زۆر سەرنجڕاکێش بوون.

راهێنەری قادسیە ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد كە یاریزانەكانی دەزانن كە چاوەڕێی یارییەکی قورس دەکەن، دەشڵێت: هیوادارین كام تیپ شایستە بوو یارییەكە بباتەوە، پەنا بەخوا سێ خاڵی یارییەکە بۆ هاندەرانی قادسیە بەدەست دەهێنین و دڵخۆشیان دەکەین.

جامی یانەكانی كەنداوی عەرەبی لەوەتەی ساڵی 1982ـەوە بەڕێوە دەچێت، یانەی عەرەبی كوێتی بووە پاڵەوانی یەكەمین وەشانی چامپیۆنزلیگی كەنداو، پاڵەوانێتییەكەی ئەمجارە 32ـەمین وەشانی چامپیۆنزلیگی كەنداوە، یانەی دهۆك تاكە یانەیە لەسەر ئاستی عێراق جامەكەی بردووەتەوە، یانەكانی سعوودیە خاوەنی ریكۆردن لە بردنەوەی جامەكە كە تێیدا 13 جار بوونە پاڵەوان، یانەكانی ئیتیفاق و ئەهلی سعوودی هاوشانی شەبابی ئیمارات خاوەنی زۆرترین بردنەوەی جامەكەن و هەریەكەیان سێجار ئەو جامەیان بەدەستهێنێاوە.