مالیکی: عێراق ئامادەیە بەرگری لە پەیوەندیی و بەرژەوەندییەکانی لەگەڵ ئەمریکا بکات

پێش 4 کاتژمێر

سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، لە دیدارێکدا لەگەڵ شاندێکی ئەمریکی، جەختی لە پتەوی پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن کردەوە و رایگەیاند، عێراق ئامادەیە پارێزگاری لەو پەیوەندییانە بکات کە لەگەڵ ئەمریکا هەیەتی.

دووشەممە 9ـی شوباتی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی نوری مالیکی بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە: " نوری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە نووسینگەی خۆی پێشوازی لە ڤیکتۆریا تایلۆر، جێگری پێشووی یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا کردوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، لە دیدارەکەدا دوایین پەرەسەندنە سیاسی و ئەمنییەکانی ناوچەکە و کاریگەرییەکانیان لەسەر دۆخی عێراق تاوتوێ کران".

بەگوێرەی بەیاننامەکە، مالیکی ئاماژەی بەوە کردووە، عێراق و ئەمریکا خاوەن پەیوەندییەکی مێژوویی و ستراتیژین، بەتایبەت کە رێککەوتنامەی چوارچێوەی ستراتیژی لە نێوانیاندا هەیە، مالیکی داوای کردووە، لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەو رێککەوتنامەیە کارا بکرێت بە ئامانجی بەهێزکردنی هاوکارییەکان و بنیادنانی تواناکانی عێراق لە بوارە جیاجیاکاندا.

مالیکی ڕاشیگەیاندووە: "تێگەیشتنی ئێمە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکان لە رێگەی دروستکردنی هاوبەشیی ئابوورییەوە دەبێت، کە بەرژەوەندی هەردوو گەلی دۆست لەبەرچاو بگرێت"، هەروەها جەختی کردووەتەوە، "عێراق ئامادەیە بۆ بەرگریكردن لە پەیوەندی و بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا."

لەلایەکی دیکەوە، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا باسی لە سیاسەتی دەرەوەی عێراق کردووە، گوتویەتی: "بەغدا سیاسەتێکی هاوسەنگ لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە پەیڕەو دەکات"، سەبارەت بە دۆخی ناوخۆی عێراقیش، ئاماژەی بەوە کردووە، لایەنە سیاسییەکان لە گفتوگۆدان بۆ تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکان و پێکهێنانی حکومەتێک کە خزمەتگوزاری بۆ هاووڵاتییان دابین بکات.

لای خۆیەوە، ڤیکتۆریا تایلۆر جەختی لە گرنگی پێگەی عێراق کردووەتەوە و رایگەیاندووە، عێراق کاراکتەرێکی سەرەکی و کاریگەرە لە هەوڵەکانی سەقامگیرکردنی ناوچەکە و چەسپاندنی ئاسایشی هەرێمی.