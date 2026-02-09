كاردانەوەكانی زاخۆ لەبارەی یارییەكەی قادسیەی كوێتی

پێش 6 کاتژمێر



راهێنەری كاتی یانەی زاخۆ هاوشانی ئوسامە رەشیدی ئەستێرەی یانەكە رایدەگەیەنن سبەی لە چامپیۆنزلیگ كەنداو نوێنەرایەتی كلتوور و فەرهەنگی هەرێمێكی گەورە دەكەن. میگێل، راهێنەری جامایكایی یانەی زاخۆ دەڵێت: زانیاری تەواوم لەسەر یانەی قادسیە هەیە و لەگەڵ یاریزانەكان بەڵێنی سەركەوتنمان داوە.

لە دوایین یاریی قۆناغی كۆمەڵەكانی چامپیۆنزلیگی كەندا، سبەی یانەی قادسیەی كوێتی لەنێو خاك و یاریگە و بەردەم هاندەرانی میوانداریی یانەی زاخۆ دەكات. عەبدولهادی رویلی، ناوبژیوانی قەتەری یارییەكە بەڕێوە دەبات، زاخۆ سەركەوتنی بە پلەی یەكەم بۆ قۆناغی پێشكۆتایی مسۆگەر كردووە، بەڵام قادسیە بۆ گەیشتن بە قۆناغی داهاتوو دوو رێگەی لەبەردەمە، یەكەمیان بردنەوە لە زاخۆ، دووەمیان دەبێت چاوەڕێی شكستی عەینی ئیماراتیش بكات.



میگێل كوای: بە رێژەی 100% ئامادەین.

میگێل كوای، یاریدەدەری راهێنەری یانەی زاخۆ لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دا لەبارەی یارییەكەی سبەی بەرامبەر قادسیە، رایگەیاند یاریزانەكانی لە بەرپرسیاریەتی ئەو یارییە تێدەگەن و بەڵێنیان داوە بە ڕێژەی 100% بۆ یارییەكە ئامادە بن، دەشڵێت: ئێمە تەنیا نوێنەرایەتی یانەیەك ناكەین، بەڵكو نوێنەرایەتی فەرهەنگ و كلتووری هەرێمێك دەكەین، بەدڵنیاییەوە بۆ بردنەوە هاتووینەتە ئێرە، دڵنیام یاریزانەكانم ئاستێكی بەرز پێشكەش دەكەین، ئاگاداری ئەوەشین یانەی قادسیە پێنج یارییە نەدۆڕاوە، بەڵام ئێمە پلانی تەواومان بۆ یارییەكە داڕشتووە و گەشبینیم بە ئاستی یاریزانەكانم.



ئوسامە رەشید: میگێل لەگەڵمانە و شارەزای هەموو شتێكە

لەبارەی ئەوەی كە زاخۆ بەبێ راهێنەر هاتووەتە كوێت، ئوسامە رەشید، مایسترۆی یانەی زاخۆ رایگەیاند هیچ جیاوازییەكی نییە، میگێل لەگەڵیانە و شارەزای هەموو وردەكارییەكی تیپەكەیە، دەشڵێت: گەشبینین بە كارەكانی میگێل، بۆ ئەم یارییە، هەموومان متمانەمان بە میگێل كوای، راهێنەری یانەی زاخۆ هەیە، بەدڵنیاییەوە ئەویش متمانەی بە ئێمە هەیە.

ئوسامە رەشید گوتیشی: دڵنیام ئەم یارییە بۆ ئێمە زەحمەت دەبێت، چونكە ئەوان تەنیا بە بردنەوە دەتوانن هیوای دەربازبوونیان لەم قۆناغە بۆ بگەڕێتەوە، ئێمە لە قورسی ئەم یارییە تێدەگەین و خوێندنەوەی تەواومان بۆ یارییەكە كردووە، باوەڕمان بەخۆمان هەیە سەردەكەوین.

لە لایەكی دیكەیشەوە، لە وەڵامێكی رۆژنامەنووساندا، لەبارەی دۆخی زاخۆ لە خولی نێوخۆیی عێراق، ئوسامە رەشید دەڵێت: راستە ئێمە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە ریزبەندی هەشتەمین، بەڵام شایستەی ریزبەندییەكانی سەرەوەین، دڵنیام لەم مانگە ئاست و ئەنجامەكانی یانەی زاخۆ بەرەو هەڵكشان دەچێت.

جامی یانەكانی كەنداوی عەرەبی لەوەتەی ساڵی 1982ـەوە بەڕێوە دەچێت، یانەی عەرەبی كوێتی بووە پاڵەوانی یەكەمین وەشانی چامپیۆنزلیگی كەنداو، پاڵەوانێتییەكەی ئەمجارە 32ـەمین وەشانی چامپیۆنزلیگی كەنداوە، یانەی دهۆك تاكە یانەیە لەسەر ئاستی عێراق جامەكەی بردووەتەوە، یانەكانی سعوودیە خاوەنی ریكۆردن لە بردنەوەی جامەكە كە تێیدا 13 جار بوونە پاڵەوان، یانەكانی ئیتیفاق و ئەهلی سعوودی هاوشانی شەبابی ئیمارات خاوەنی زۆرترین بردنەوەی جامەكەن و هەریەكەیان سێجار ئەو جامەیان بەدەستهێنێاوە.