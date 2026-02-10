وەزارەتی دارایی: حکوومەتی فیدراڵ 36 ملیار دیناری لە پشکی هەرێمی کوردستان نەناردووە

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بڕی زیاتر لە931 ملیار دینار وەک تەمویلی مووچەی مانگی کانوونی دووەم خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتەکەیان، هاوکات ئاشکرای کرد کە بەغدا بڕی 36 ملیار دیناری لە کۆی پارەکە بڕیوە کە تایبەت بووە بە شایستەی خانەنشینان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی شوباتی 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەندراوێکدا وردەکاریی گەیشتنی تەمویلی مووچەی مانگی کانوونی دووەمی ئەمساڵی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی خستە روو.

بە پێی ڕاگەیەندراوەکە، دوا نیوەڕۆی ئەمڕۆ بڕی 931 ملیار و 257 ملیۆن دینار، وەک تەمویلی مووچەی مانگی کانوونی دووەم خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوە داوە، کە حکوومەتی فیدراڵ لە چوارچێوەی دروستکردنی ئاستەنگ بۆ مووچەخۆرانی هەرێم، بڕی 36 ملیار و 360 ملیۆن و 864 هەزار دیناری لە کۆی تەمویلی مووچە نەناردووە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، "ئەم بڕە پارەیە بریتییە لە شایستەی چەند مانگی رابردووی زیاتر لە هەشت هەزار خانەنشینی سەربازی و شارستانی، کە ساڵی رابردوو خانەنشین کراون و دوای تەواوکردنی دۆسیەکانیان، لە مانگی کانوونی دووەمی ئەمساڵدا ناوەکانیان خراوەتەوە نێو لیستی مووچە."

وەزارەتی دارایی روونی کردووەتەوە، ئەو خانەنشینانەی کە لە مانگی یەکدا ناوەکانیان تۆمار کراوەتەوە، پێویست بوو شایستەی دارایی چەند مانگی رابردوویان بەسەریەکەوە وەرگرتایە، بەڵام بەغدا تەنیا یەک مووچە (مووچەی مانگی کانوونی دووەم)ـی ئەمساڵی بۆ ناردوون و شایستەکانی دیکەیانی راگرتووە.

سەبارەت بە چارەنووسی پارە بڕدراوەکە، وەزارەتی دارایی دووپاتی کردەوە، کە تیمەکانیان لەسەر هێڵن و لە پەیوەندیی بەردەوامدان لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق، بە مەبەستی چارەکردنی کێشەکە و خەرجکردنەوەی شایستەی ئەو خانەنشینانە لە نزیکترین کاتدا.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا، وەزارەتی دارایی رەخنەی لە شێوازی مامەڵەی حکوومەتی فیدراڵ گرتووە و رایگەیاندووە: "ئەمە لە چوارچێوەی ئەو سیاسەتەدایە کە ماوەی چەند ساڵێکە دژی هەرێمی کوردستان پەیڕەو دەکرێت، کە تیایدا مانگانە بە بیانووی جۆراوجۆر کێشە و ئاستەنگ بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دروست دەکرێت."