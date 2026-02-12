روانگەی عێراقی سەوز: مەترسییەکانی کەمئاوی لە عێراق زیاد دەبێت

پێش 39 خولەک

روانگەی عێراقی سەوز، هۆشداری دەدات لە زیادبوونی بەرچاوی بەکارهێنانی ئاو لە وڵاتدا و رایدەگەیەنێت، تا ساڵی 2035، پێویستیی عێراق بۆ ئاوی خواردنەوە کارەکانی دیکە دەگاتە 8 ملیار مەتر سێجا.

بەگوێرەی راگەیدنراوێکی روانگەکە، لە ئێستا عێراق ساڵانە نزیکەی 6 ملیار مەتر سێجا ئاو بۆ خواردنەوە و باخچە و بەکارهێنانی ناوماڵ خەرج دەکات، پێشبینی دەکرێت بەهۆی زیادبوونی ژمارەی دانیشتووان، ئەم رێژەیە 2 ملیار مەتر سێجای دیکە بچێتە سەر.

روانگەی عێراقی سەوز ئاماژە بەوە دەکات، ئەگەر حکوومەت بتوانێت لە رێگەی چاککردنەوەی تۆڕەکانی ئاو و رێگریکردن لە بەفیڕۆدان سیاسەتێکی توند پەیڕەو بکات، دەتوانرێت ئاستی بەکارهێنان لە 6 ملیار مەتر سێجای ئێستادا جێگیر بکرێت، باسی لەوەشکرد، پلان هەیە بۆ دووبارە بەکارهێنانەوەی 2 ملیار مەتر سێجا ئاوی ئاوەڕۆکان تاوەکوو لە کەرتی کشتوکاڵ و کارە جیاوازەکانی دیکەدا سوودی لێ ببینرێت.

لە کۆتایی راگایەندراوەکەدا، روانگەکە داوا دەکات شێوازی نوێ و تەکنەلۆژیای سەردەمیانە بۆ پاراستنی سامانی ئاو بەکاربهێنرێت، بەتایبەت کە ئاستی ئاوی هاتوو لە وڵاتانی دراوسێ کەمی کردووە و رێژەی بەفیڕۆدانیش لە ناوخۆی عێراقدا بەرزە، ئەمەش وەک هەڕەشەیەکی جددی بۆ سەر داهاتووی ئاو لە وڵاتدا وەسف کراوە.