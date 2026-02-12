مەسرور بارزانی و باڵیۆزی جۆرجیا لە عێراق جەختیان لە بەهێزکردنی پەیوەندییەکانیان کردەوە
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە ئارچیل دزولیاشڤیلی، باڵیۆزی جۆرجیا لە عێراق و ئوردن و لوبنان کرد.
لە کۆبوونەوەکەدا هەردوولا هاوڕا بوون لەسەربەهێزکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و جۆرجیا لەسەر بنەمای کۆبوونەوەی حەفتەی رابردووی نێوان سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکوەزیرانی جۆرجیا لە لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان لە دوبەی.
دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە و بەتایبەتی گۆڕانکارییەکانی ئەم دواییەی سووریا ، بەشێکی دیکەی گفتوگۆکانی کۆبوونەوەکە بوو.