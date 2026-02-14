شانەی راگەیاندنی ئەمنی بۆ کوردستان24: تەنیا 8%ـی زیندانییە گواستراوەکانی داعش عێراقین

پێش 3 کاتژمێر

پرۆسەی گواستنەوەی چەکدارانی زیندانیکراوی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق کۆتایی هات و بەپێی دوایین ئامار 5704 چەکدار رادەستی دەسەڵاتدارانی عێراق کراون.

سەعد مەعن، سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، ژمارەی ئەو تیرۆریستانەی داعش لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ زیندانەکانی عێراق بریتییە لە 5704 زیندانی و، ئەمە ئەو ژمارەیەیە بەغدا و هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لەسەری رێککەوتوون.

مەعن روونیکردەوە، لەنێو زیندانییە گواستراوەکاندا 467 کەسیان رەگەزنامەی عێراقییان هەیە و دەستبەجێ دەستکراوە بە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی لەگەڵیان. گوتیشی: "کات و زانیاریی زیاترمان پێویستە بۆ تەواوکردنی لێکۆڵینەوەکان، هەروەها دەتوانین ئەو زیندانیانەش دادگایی بکەین عێراقی نین، بەگوێرەی یاساکانی عێراق."

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە راگەیەندراوێکدا کۆتاییهاتنی ئۆپەراسیۆنەکەی پشتڕاستکردەوە، ئۆپەراسیۆنەکە 23 رۆژی خایاندووە و لە 21ی کانوونی دووەم دەستیپێکردبوو.

رەگەزنامەی زیندانیان بەپێی وڵات:

- سووریا: 3,543

- عێراق: 467

- تونس: 234

- مەغریب: 187

- تورکیا: 181

- تورکمانستان: 165

- رووسیا: 130

- میسر: 116

سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنی جەختی لەوەش کردەوە، گواستنەوەی زیندانییەکان بۆ عێراق بە رەزامەندیی بەغدا بووە نەک سەپاندن. ئەم هەنگاوە وەک خاڵێکی ئەرێنی نمایشکراوە و پێزانینی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ هەوڵەکانی عێراق لەم بوارەدا بەدەستهێناوە.

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، رایگەیاندووە، گواستنەوەی زیندانییانی داعش بڕیارێکی عێراقی بووە بۆ پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی، ناوچەیی و نێودەوڵەتی. داواشی لە وڵاتانی دیکە کردووە، هاوکاربن و هاووڵاتییەکانی خۆیان وەربگرنەوە.

زیندانییەکان، هەڵگری رەگەزنامەی 61 وڵاتی جیاوازن و لە شوێنێکی پارێزراودا راگیراون و بە گوتەی بەرپرسانی ئەمنی، هیچ مەترسییەکی راستەوخۆیان لەسەر ئاسایشی عێراق نییە. ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراقیش دەستیکردووە بە رێکارەکانی لێکۆڵینەوە لەگەڵیاندا بەمەبەستی دادگاییکردنیان.