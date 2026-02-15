سیاسی

مەزڵووم عەبدی: خۆپیشاندانی کوردانی دیاسپۆرا ڕۆڵێکی گەورەی لە راگرتنی هێرشەکاندا هەبوو

جیهان مەزڵووم عەبدی دیاسپۆرا

یەکشەممە 15ـی شوباتی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، پەیامێکی سوپاسگوزاریی ئاراستەی کوردانی دیاسپۆرا کرد و رۆڵی ئەوانی لە پاراستنی دەستکەوتەکان و راگرتنی هێرشەکاندا بە "گرنگ و مێژوویی" وەسف کرد.

فەرماندەی گشتیی هەسەدە رایگەیاند، ئەو خۆپیشاندان و هەڵوێستە نێودەوڵەتییانەی کوردانی تاراوگە لە وڵاتانی جیاواز ئەنجامیان دا، فشارێکی گەورەی دروست کرد و رۆڵی سەرەکی هەبوو لە راگرتنی ئەو هێرش و پلانانەی کە بۆ سەر ناوچەکە داڕێژرابوون.

لە پەیامەکەیدا، مەزڵووم عەبدی سوپاسی بێپایانی خۆی بۆ کوردانی دیاسپۆرا دەربڕی و ڕایگەیاند، ئێمە سوپاسی کوردانی دیاسپۆرا دەکەین بۆ پشتگیرییە بەردەوامەکانیان؛ خۆپیشاندان و هەڵوێستە نیشتمانییەکانی ئێوە رۆڵێکی یەکلاکەرەوە و گەورەی هەبوو لە راگرتنی ئەو هێرش و پەلامارانەی کە دەکرانە سەر ناوچەکەمان.

فەرماندەی گشتیی هەسەدە ئاماژەی بەوەش کرد، دەنگی کوردانی تاراوگە لە ناوەندە بڕیاربەدەستەکانی جیهان، بووەتە پاڵپشتێکی بەهێز بۆ هێزەکانیان و جەختی کردەوە، ئەم یەکگرتووییەی گەلی کورد لە ناوخۆ و دەرەوە، هەمیشە دەبێتە بەربەست لەبەردەم جێبەجێکردنی ئەو پیلانانەی کە ئاسایشی ناوچەکە دەکەنە ئامانج.

 
 
 
جەلیل عەبدولڕەحیم ,