راوێژکارێکی سوودانی: پاراستنی کۆمەڵایەتیی عێراق کەوتووەتە نێو کێشمەکێشی سیاسییەکان

پێش دوو کاتژمێر

هۆشدارییەکان لەبارەی کاریگەریی دۆخی سیاسی عێراق لەسەر توێژە کەمدرامەتەکان زیاد دەکەن. لە نوێترین پەیامیشدا، راوێژکاری سەرۆکوەزیران بۆ کاروباری چاودێری کۆمەڵایەتی رایدەگەیەنێت، بژێوی ملیۆنان کەس و بەرنامەکانی پاراستنی کۆمەڵایەتی بەهۆی گرفتی سیاسییەوە لەبەردەم مەترسییەکی راستەقینەدایە.

سەنا موسەوی، ڕاوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە لێدوانێکدا رایگەیاند: "بەهۆی گرفتی سیاسییەوە، مەترسییەکی راستەقینە لەسەر بەرنامەکانی چاودێری کۆمەڵایەتی دروستبووە." دووپاتی کردەوە، ئامانجی ئەم بەرنامانە دابینکردنی سەقامگیری کۆمەڵایەتییە بۆ گرووپە لاوازەکان، تا بتوانن رووبەڕووی سەختییەکانی ژیان ببنەوە و لە داهاتوودا تێکەڵی بازاڕی کار و خولی بەرهەمهێنان ببن.

موسەوی داوای لە هێزە سیاسییەکان کرد بەرپرسیارێتییەکانیان لەبەرچاو بگرن و گوتی: "ئەو گرووپە هەژار و لاوازانە بوون کە بەشدارییان لە پرۆسەی هەڵبژاردندا کردووە، بۆیە ئەرکی لایەنە سیاسییەکانە دوو هێندە خەمخۆر بن بۆ دابینکردنی شایستە داراییەکانیان و دوورخستنەوەیان لە ململانێکان."

بەگوێرەی داتاکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی، قەبارەی خەرجی و سوودمەندانی ئەم کەرتە بەم شێوەیەیە، تەرخانکراوی ساڵانە نزیکەی شەش ترلیۆن دینارە و خەرجی مانگانە 450 بۆ 470 ملیار دینار بۆ مووچەی سوودمەندان.

ژمارەی سوودمەندان، لە نێوان 7.5 بۆ 7.6 ملیۆن کەس دایە.

ئەم قەبارە گەورەیەی بودجە وایکردووە تەرخانکراوی چاودێری کۆمەڵایەتی ببێتە یەکێک لە گەورەترین بڕگەکانی خەرجی لە بودجەی گشتیی دەوڵەتدا. ئەم دۆسیەیە راستەوخۆ پەیوەستە بە ئاسایشی خۆراک و سەقامگیری کۆمەڵایەتی ملیۆنان هاووڵاتی عێراقی، کە هەر دواکەوتن یان گرفتێکی دارایی کاریگەریی خێرا و نەرێنی لەسەر ژیانی رۆژانەیان دروست دەکات.