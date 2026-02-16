سێ سەرکردەی شیعە بۆ کوردستان24: ئەمشەو چاو بە کاندیدکردنی مالیکیدا دەخشێنرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەگوێرەی زانیارییەکان، ناکۆکییەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی لەسەر کاندیدکردنەوەی نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران قووڵ دەبنەوە و بڕیارە ئەمشەو بۆ یەکلاکردنەوەی ئەم پرسە کۆ ببنەوە.

فەهد جبووری، سەرکردە لە رەوتی "حیکمەی نیشتمانی" بە کوردستان24ی راگەیاند، ئەمشەو (دووشەممە، 16ـی شوباتی 2026)، چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی پرسی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق کۆدەبێتەوە.

ئەو سەرکردەیە باسی لەوەش کرد، چاوەڕێ دەکرێت ئەندامانی چوارچێوەی هەماهەنگی بگەنە رێگەچارەیەکی ئەرێنی و کەسایەتییەکی دیکە لە بری نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق کاندید بکەن.

جبووری جەختی کردەوە، هەڵوێستیان لە سەرەتاوە روون بووە و پشتیوانییان لە کاندیدکردنی مالیکی نەکردووە، هاوکات دووپاتی کردەوە، هەریەکە لە کوتلەی "سادیقوون" و "خەدەمات" خاوەنی هەمان هەڵوێستن.

لەلایەکی دیکەوە، عەقیل ردێنی، گوتەبێژی هاوپەیمانیی "نەسر"ـی حەیدەر عەبادی، بە کوردستان24ی راگەیاند، چوارچێوەی هەماهەنگی ئەمڕۆ هەوڵی گەیشتن بە رێگەچارەیەک دەدات.

گوتیشی: "تەنیا لە یەک دۆخدا پشتیوانی لە نووری مالیکی دەکەین، ئەویش ئەگەر مانەوەی نەبێتە هۆی دروستبوونی مەترسی بۆ سەر ئاسایش و دۆخی عێراق." روونیشی کردەوە، لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا چاو بە کاندیدکردنی مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران دەخشێننەوە و ئەگەری دروستبوونی بۆچوونی نوێ لە ئارادایە.

بەڵام سەڵاح بوشی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، هەموو ئەگەرێکی دوورخستنەوەی نووری مالیکی رەت دەکاتەوە و بە کوردستان24ی راگەیاند "زۆرینەی چوارچێوەی هەماهەنگی تا ئێستا پێداگرن لەسەر مانەوەی نووری مالیکی وەک کاندیدی سەرەکی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق".

نووری مالیکی، لە نێوان ساڵانی 2006 بۆ 2014 سەرۆکوەزیرانی عێراق بووە، ئێستا وەک کاندیدی فەرمیی چوارچێوەی هەماهەنگی دیاری کراوە. ئەم هەنگاوە هاوکاتە لەگەڵ پەیامێکی توندی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، تیایدا دژایەتیی خۆی بۆ کاندیدکردنی مالیکی نیشان داوە و هەڕەشەی بڕینی هاوکارییەکان و سەپاندنی سزای ئابووریی بەسەر عێراقدا کردووە.