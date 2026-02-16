فارس عیسا: لە چەسپاندنی شایستە داراییەکان و سەرژمێری هەرێم لە بەغدا بەردەوام دەبین

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی شوباتی 2026، فارس عیسا، سەرۆکی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا رایگەیاند، حکوومەتی هەرێم بە وردی کار لەسەر پرسی سەرژمێری و بودجەی ساڵی 2026 دەکات و جەختی کردەوە، نابێت پرسی مووچە و بژێوی خەڵک تێکەڵی ململانێ سیاسییەکان بکرێت.

فارس عیسا ئاماژەی بەوە کرد، پرسی سەرژمێری یەکێکە لە بابەتە هەرە گرنگەکان بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەتایبەت مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێم، جەختی لەسەر پێویستی نیشاندانی رێژەی راستەقینەی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان کردووەتەوە.

گوتیشی: "دەمانەوێت ئەو غەدرەی پێشتر لە خەڵکی کوردستان کراوە لە دیاریکردنی رێژەی دانیشتوواندا نەمێنێت، کە پێشتر بە سەدا 12.67مامەڵەی لەگەڵ کراوە، لەکاتێکدا رێژەی راستەقینە سەدا 14.1ـە."

سەبارەت بە کێشە داراییەکان، سەرۆکی نوێنەرایەتیی هەرێم ئاشکرای کرد، کار لەسەر جێگیرکردنی شایستە داراییەکان لە بودجەی ساڵی 2026دا دەکەن. دەربارەی ئەو 36 ملیار دینارەی کە وەزارەتی دارایی عێراق ناردنی دواخستووە، رایگەیاند: "لەگەڵ تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراق لەسەر هێڵین بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتە. ئەگەر لەمساڵدا چارەسەر نەبێت، هەوڵ دەدەین لە بودجەی ساڵی 2026دا وەک شایستەی رابردوو جێگیر بکرێت و خەرج بکرێت."

فارس عیسا نیگەرانی خۆی نیشاندا لەوەی کە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم وەک کارتێکی فشار بەکاردەهێنرێت و گوتی: "بەداخەوە مامەڵەیەکی سیاسی لەگەڵ پرسی مووچە دەکرێت. فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە فەرمانبەرانی ئەم وڵاتە و دەبێت وەک هاوتاکانیان لە ناوچەکانی دیکەی عێراق مافەکانیان پارێزراو بێت."