فەرهاد ئەترووشی و سودانی جەختیان لە گرنگیی هەماهەنگیی نێوان پەرلەمان و حکوومەت کردەوە
جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و سەرۆکوەزیرانی عێراق لە دیدارێکدا بارودۆخی سیاسی و گشتیی عێراق تاوتوێ کرا.
دووشەممە 16ـی شوباتی 2026، فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبوونەوە و گفتوگۆیان لەبارەی هەوڵەکان بۆ تەواوکردنی ئیستیحقاقە دەستوورییەکان، پتەوکردنی پرۆسەی دیموکراسی و بەدیهێنانی خواستەکانی هاووڵاتییان کرد.
هەروەها جەختیان لە بەردەوامیدان بە گەشەپێدان و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان لە سەرجەم ناوچەکانی عێراق کرایەوە.
لە کۆبوونەوەکەدا فەرهاد ئەترووشی و سوودانی گرنگیی تەواوکاری و هەماهەنگیی نێوان هەردوو دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن تاوتوێ کرد، بەتایبەت پشتیوانیکردنی کارەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران لەم قۆناغەدا.
ئەم هەماهەنگییە بە ئامانجی جێبەجێکردنی پرۆژەکانی گەشەپێدان، ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە ئابوورییەکان و پشتیوانیکردنی هەوڵەکانی حکوومەتە بۆ زیادکردنی داهات و کەمکردنەوەی خەرجییەکان، لەگەڵ ڕێکخستنی ئەولەویەتەکانی خەرجکردنی پارەی گشتی.