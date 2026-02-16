فەرهاد ئەترووشی و سودانی جەختیان لە گرنگیی هەماهەنگیی نێوان پەرلەمان و حکوومەت کردەوە

پێش 24 خولەک

جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و سەرۆکوەزیرانی عێراق لە دیدارێکدا بارودۆخی سیاسی و گشتیی عێراق تاوتوێ کرا.

دووشەممە 16ـی شوباتی 2026، فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبوونەوە و گفتوگۆیان لەبارەی هەوڵەکان بۆ تەواوکردنی ئیستیحقاقە دەستوورییەکان، پتەوکردنی پرۆسەی دیموکراسی و بەدیهێنانی خواستەکانی هاووڵاتییان کرد.

هەروەها جەختیان لە بەردەوامیدان بە گەشەپێدان و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان لە سەرجەم ناوچەکانی عێراق کرایەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا فەرهاد ئەترووشی و سوودانی گرنگیی تەواوکاری و هەماهەنگیی نێوان هەردوو دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن تاوتوێ کرد، بەتایبەت پشتیوانیکردنی کارەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران لەم قۆناغەدا.

ئەم هەماهەنگییە بە ئامانجی جێبەجێکردنی پرۆژەکانی گەشەپێدان، ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە ئابوورییەکان و پشتیوانیکردنی هەوڵەکانی حکوومەتە بۆ زیادکردنی داهات و کەمکردنەوەی خەرجییەکان، لەگەڵ ڕێکخستنی ئەولەویەتەکانی خەرجکردنی پارەی گشتی.