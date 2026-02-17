راوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق: هیچ مەترسیەک لەسەر مووچە نییە

پێش کاتژمێرێک

حكوومەتی عێراق دڵنیایی دەداتە مووچەخۆران و رایدەگەیەنێت مووچە لەكاتی خۆیدا دابەش دەكرێت و هیچ مەترسیەک لەسەر مووچە نییە.

مەزهەر محەمەد ساڵح، راوێژكاری سەرۆكوەزیرانی عێراق بۆ كاروباری ئابووری بە كوردستان24ـی راگەیاند، هیچ مەترسییەك لەسەر مووچەی مووچەخۆران نییە، گوتیشی: كاری لە پێشینەی حكوومەتی عێراق دابینكردنی داهاتە بۆ مووچەی مووچەخۆران، هەموو ئەو دەنگۆییانە باس لە دواكەوتنی مووچە لە 30 رۆژ بۆ 35 یان 45 رۆژ دەکەنەوە دوورە لەراستیەوە، حكوومەت بڕیاری لەو شێوەیەی نییە.

ئەمە لەکاتێکدایە حکوومەتی فیدراڵ بە مەبەستی زیادکردنی داهات و کەمکردنەوەی خەرجییەکان چەندین بڕیاری دەرکردووە، تاوەکو بتوانێت تەرخانکراوی دارایی پێویست بۆ وەزارەتی دارایی دابین بکات و مووچە لە کاتی خۆیدا دابەش بکرێت. ئەم هەنگاوەش دوای ئەوە دێت کە بەهۆی کورتهێنانەوە، مووچەی مانگی یەک زیاتر لە هەفتەیەک دواکەوت. بەگوێرەی ئامارەکان، حکوومەتی فیدراڵ مانگانە بۆ دابەشکردنی مووچە، پێویستی بە 7 ترلیۆن و 500 ملیار بۆ 8 ترلیۆن دینار هەیە."