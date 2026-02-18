ئەردۆغان: هێرشکردنە سەر ئێران لە بەرژەوەندیی هیچ کەسێکدا نییە

پێش 24 خولەک

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند، هەر هێرشێک بۆ سەر ئێران لە بەرژەوەندیی هیچ لایێکدا نابێت، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەنقەرە لایەنی ئەمریکیی ئاگادار کردووەتەوە لە رەتکردنەوەی هەر دەستێوەردانێکی سەربازی دژی تاران.

چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا لە لێدوانێکدا بۆ تەلەفزیۆنی فەرمی تورکیا رایگەیاند، "تورکیا هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانی ئاگادار کردووەتەوە کە دژی هەر دەستێوەردانێکی سەربازییە بەرامبەر ئێران"، روونیشی کردەوە "جەنگێکی نوێ کە ئێران بکاتە ئامانج، سوودی بۆ کەس نابێت، بەپێچەوانەوە ناوچەکە بە گشتی زەرەرمەند دەبێت."

ئەردۆغان گوتیشی، "تورکیا ئارەزوو دەکات چارەسەری قەیرانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە رێگەی گفتوگۆوە ببینێت، ئەنقەرەش لە پەیوەندیدایە لەگەڵ هەردوو لا."

سەبارەت بە کاروباری ئەوروپا، ئەردۆغان هیوای خواست هەمووان ئەوە تێبگەن کە "ناکرێت باس لە هاوکێشەیەکی ئەمنیی ئەوروپیی جێگیر بکرێت بەبێ تورکیا"، دووپاتیشی کردەوە، وڵاتەکەی هاوکاریی ئەرێنی پێشکەش بە یەکێتیی ئەوروپا دەکات و کاتی ئەوە هاتووە تورکیا بخرێتە ناو میکانیزمەکانی بەرگری و ئەمنییەوە.

لەبارەی پەیوەندی تورکیا لەگەڵ کەرتی غەززە و هەوڵەکان بۆ ئاشتی تەواوەتی لە کەرتەکە، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند هیوادارین "ئەنجوومەنی ئاشتی" رۆڵی هەبێت لە بەدیهێنانی سەقامگیریی هەمیشەیی و ئاگربەست و ئاشتی، باسی لەوەشکرد، تورکیا داوەتنامەی بۆ ئامادەبوون لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنەکە پێگەیشتووە و هاکان فیدان، وەزیری دەرەوە نوێنەرایەتی وڵاتەکەیان دەکات.

سەبارەت بە کاروباری سووریا، ئەردۆغان رایگەیاند، ئەنقەرە چاودێریی هەنگاوەکانی تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لەگەڵ سوپای سووریا دەکات و جەختی کردەوە، کە تورکیا رێنمایی پێویست لەو چوارچێوەیەدا پێشکەش دەکات.