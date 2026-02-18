ئومێد سەباح: حکوومەتی هەرێم سەرجەم پابەندییەکانی جێبەجێ کردووە و شاندی دانوستانکار ناچێتە بەغدا

پێش 42 خولەک

سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان ٢٤ رایگەیاند، حکوومەتی هەرێم هەموو ئەو ئەرکانەی لەسەری بووە جێبەجێی کردووە و لە ئێستادا هیچ بڕیارێک نییە بۆ ئەوەی شاندی دانوستانکار بچێتە بەغدا.

چوارشەممە 18ـی شوباتی 2026، ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە کرد، حکوومەتی هەرێم لە کاتی خۆیدا لیستی مووچە، تەرازووی پێداچوونەوە ( میزان مراجەعە) و پشکی داهاتە نانەوتییەکانی رادەستی حکوومەتی فیدراڵ کردووە، جەختیشی کردەوە، پێویستە بەغدا هاوشێوەی پارێزگاکانی تری عێراق مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکات و ناردنی "سیولەی نەختینەیی" دوا نەخات.

سەبارەت بە سەردانی شاندی هەرێم بۆ بەغدا، ناوبراو رایگەیاند: "بڕیار نییە شاندی دانوستانکار بچێتە بەغدا، چونکە ئێمە هەموو شتێکمان کردووە و تەنیا ناردنی سیولەی نەختینەیی لە لایەن بەغداوە دواکەوتووە، ئاماژەی بەوەش دا، تەنیا ئەوەی ماوەتەوە، ناردنی پارەیە لە لایەن حکوومەتی فیدراڵەوە بۆ خەرجکردنی شایستە داراییەکان.

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران روونی کردەوە، لە ئێستادا دیوانی چاودێریی دارایی هەرێم و دیوانی چاودێریی دارایی فیدراڵ بە شێوەیەکی بەردەوام هەماهەنگی دەکەن و پێکەوە کار لەسەر کۆمەڵێک پرسی دارایی و بودجە دەکەن، بۆ ئەوەی دڵنیایی بدرێت لە وردیی داتاکان و تێپەڕاندنی بەربەستەکان.