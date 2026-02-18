لامین یامال بەهۆی رۆژووگرتن سیستەمێكی خۆراكی پەیڕەو دەكات
لامینی یەمال بۆ دووەم ساڵ لەسەریەک وەک یاریزانی تیپی یەکەمی بارسێلۆنا لە مانگی رەمەزان بە ڕۆژوو دەبێت، پزیشكەكانی یانەكەش سیستەمێكی خۆراكی تایبەتیان بۆ ئەو یاریزانە لە مانگی رەمەزان داناوە.
پێگەی ئاسی ئیسپانیا، لە راپۆرتێكدا ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە لامین یامال هاوشێوەی یاریزانەكانی پێشووی بارسێلۆنا (فرانك كیسێ، عوسمان دێمبێلێ و ئانسۆ فاتێ) لە مانگی رەمەزان بە رۆژوو دەبێت.
ئاس نووسیویەتی: لامین یامال سیستەمێكی خۆراكی تایبەت پەیڕەو دەكات كە لە لایەن دەستەی پزیشكی یانەكە بۆی دانراوە بۆ ئەوەی كاریگەری نەرێنی لەسەر جەستە و ئاستی نەبێت، پێشتر سەرجەم یاریزانە موسڵمانەكانی دیكە هەمان سیستەمیان لە بارسێلۆنا پەیڕەو كردووە.
بەپێی سیستەمەكە لامین یامال دەبێت دووربكەوێتەوە لە زیادەڕۆیی لە خواردن، هەروەها دەبێت پابەند بێت بەو كاتەی بۆ خەوتن بۆی دیاریكراوە و نابێت بە هیچ شێوەیەك خواردنی ناتەندروست بخوات، بەتایبەتی ئەو خواردنانەی زیان بە لایەنی وەرزشەكەی دەگەیەنێت و دەبێت بەردەوامیش ئاوی زۆر بخواتەوە.
رۆژنامەی ئاسی ئیسپانیا لە راپۆرتەكەدا هێمای بۆ ئەوە كردووە كە هاندەران ترسیان لەوە هەیە لامین یامال نەتوانێت هاوسەنگی لە نێوان مانگی رەمەزان و ئاستی یاریكردنی رابگرێت، بەوپێیەی یاریزانێكی سەركێشە، بەڵام وەرزی رابردوو بەبێ هیچ كێشەیەك پابەندی رۆژووگرتن بووە بەبێ ئەوەی هیچ كاریگەرییەك لەسەر ئاستی دروست بكات.
لامین یامالی تەمەن 18 ساڵ، ئەم وەرزە لە سەرجەم پاڵەوانێـتییەكان بەشداریی 32 یاری كردووە، 15 گۆڵ و 13 ئەسیستی تۆمار كردووە.