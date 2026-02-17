وەرزش

ئەیوب ئۆدیشۆ پەیامێك بۆ یاریزانانی زاخۆ دەنێرێت

ئۆدیشۆ: زۆربەی یاریزانەكانی ئێستای زاخۆ باش دەناسم

ئەیوب ئۆدیشۆ، راهێنەری زاخۆ لەگەڵ محەمەد عەلی عەبود یاریزانی زاخۆ
ئەیوب ئۆدیشۆ، راهێنەری یانەی زاخۆ پێش یارییەكەی سبەی لە چامپیۆنزلیگی كەنداو پەیامێك بۆ یاریزانانی زاخۆ دەنێرێت و جەخت لەوە دەكاتەوە جۆش و خرۆشی زیادی ناوێت، دەشڵێت: داوا لە یاریزانەكان دەكەم بەهەمان ئاستی یارییەكەی هەولێر دەربكەون.
لە دوایین یاریی قۆناغی كۆمەڵەكانی چامپیۆنزلیگی كەنداو، یانەی زاخۆ سبەی چوارشەممە لە كاتژمێر 06:30ـی شەو لەنێو یاریگە و لەبەردەم هاندەرانی میوانداریی یانەی سیترەی بەحرێنی دەكات.
ئەمڕۆ سێشەممە، 17 شوباتی 2026، لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی، ئەیوب ئۆدیشۆ، راهێنەری زاخۆ لەبارەی یارییەكەی سبەی بەرامبەر سیترەی بەحرێنی رایگەیاند حەز دەكات 3 رۆژ جارێك تیپەكەی یاری بكات، دەشڵێت: خراپترین شت لای من، ئەوە یاریزانەكان پشووی زیاد وەربگرن یان زیاد لە پێویست خۆیان ماندووبكەن.
ئەیوب ئۆدیشۆ گوتیشی: من حەز دەكەم یارییەكان 3 رۆژ جارێك بەڕێوە بچن، بۆ ئەوەی یاریزانەكان لە نێوكەشوهەوای ركابەرییەكان دوورنەكەونەوە، گرینگترین شت لای من رەوشتبەرزی یاریزانەكانە، خۆشبەختانە زۆربەی ئەو یاریزانانەی ئێستای زاخۆ هەموویان دەناسم و كارم لەگەڵ كردوون، جگە لە یاریزانە پیشەگەرەكان نەبێت.
ئەیوب ئۆدیشۆ هێمای بۆ ئەوەش كرد خاڵی سەركەوتنی یاریزانان خۆپاراستنە لە فشاری دەروونی و ئارامگرتنە لەسەر ناوبژیوانان و رووداوەكان، دەشڵێت: كاتێك هاتمە زاخۆ یاریزانەكان فشارێكی دەروونی گەورەیان لەسەر بوو، بەڵام وردە وردە دۆخەكە باش دەكەین
تیپەكەم پێویستی بە پاڵپشتی و هاندان هەیە، چونكە بردنەوەكان بەهۆی ئەستێرەكان یەكلایی ناكرێتەوە، بەڵكو بە ئارامی و بەیەكڕیزی و بە كۆمەڵ سەركەوتن بەدەست دێت.
لەبارەی كاركردن بۆ كەمكردنەوەی كارتە رەنگاوڕەنگەكانی یاریزانانی زاخۆ، ئەیوب ئۆدیشۆ گوتی: من جۆش و خرۆشی زیادم ناوێت، زۆر گرینگە یاریزانەكانم لە ناوەوە و لە دەرەوەی یاریگە پابەند بێت و كۆنترۆڵی خۆی بكات، پێویست ناكات خۆیان توڕە بكەن، دەبێت لە جیاتی هەڵچوون، بە بەهرە و لێهاتوویی خۆیان دەربخەن.
زاخۆ وەكو نوێنەری عێراق بەشداریی لە خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو دەكات و بە كۆكردنەوەی 10 خاڵ پێشەنگی كۆمەڵەكەی یەكەمی گرتووە، لە بەرامبەردا یانەی سیترە هیچ هیوایەكی نەماوە و لە كۆی 5 یاری تەنیا 2 خاڵی كۆكردووەتەوە و لە خانەی كۆتایی دێت.

 

 
ئەسعەد ئیسماعیل ,