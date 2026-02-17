ئەیوب ئۆدیشۆ پەیامێك بۆ یاریزانانی زاخۆ دەنێرێت

ئۆدیشۆ: زۆربەی یاریزانەكانی ئێستای زاخۆ باش دەناسم

پێش دوو کاتژمێر

ئەیوب ئۆدیشۆ، راهێنەری یانەی زاخۆ پێش یارییەكەی سبەی لە چامپیۆنزلیگی كەنداو پەیامێك بۆ یاریزانانی زاخۆ دەنێرێت و جەخت لەوە دەكاتەوە جۆش و خرۆشی زیادی ناوێت، دەشڵێت: داوا لە یاریزانەكان دەكەم بەهەمان ئاستی یارییەكەی هەولێر دەربكەون.

لە دوایین یاریی قۆناغی كۆمەڵەكانی چامپیۆنزلیگی كەنداو، یانەی زاخۆ سبەی چوارشەممە لە كاتژمێر 06:30ـی شەو لەنێو یاریگە و لەبەردەم هاندەرانی میوانداریی یانەی سیترەی بەحرێنی دەكات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 17 شوباتی 2026، لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی، ئەیوب ئۆدیشۆ، راهێنەری زاخۆ لەبارەی یارییەكەی سبەی بەرامبەر سیترەی بەحرێنی رایگەیاند حەز دەكات 3 رۆژ جارێك تیپەكەی یاری بكات، دەشڵێت: خراپترین شت لای من، ئەوە یاریزانەكان پشووی زیاد وەربگرن یان زیاد لە پێویست خۆیان ماندووبكەن.

ئەیوب ئۆدیشۆ گوتیشی: من حەز دەكەم یارییەكان 3 رۆژ جارێك بەڕێوە بچن، بۆ ئەوەی یاریزانەكان لە نێوكەشوهەوای ركابەرییەكان دوورنەكەونەوە، گرینگترین شت لای من رەوشتبەرزی یاریزانەكانە، خۆشبەختانە زۆربەی ئەو یاریزانانەی ئێستای زاخۆ هەموویان دەناسم و كارم لەگەڵ كردوون، جگە لە یاریزانە پیشەگەرەكان نەبێت.

ئەیوب ئۆدیشۆ هێمای بۆ ئەوەش كرد خاڵی سەركەوتنی یاریزانان خۆپاراستنە لە فشاری دەروونی و ئارامگرتنە لەسەر ناوبژیوانان و رووداوەكان، دەشڵێت: كاتێك هاتمە زاخۆ یاریزانەكان فشارێكی دەروونی گەورەیان لەسەر بوو، بەڵام وردە وردە دۆخەكە باش دەكەین

تیپەكەم پێویستی بە پاڵپشتی و هاندان هەیە، چونكە بردنەوەكان بەهۆی ئەستێرەكان یەكلایی ناكرێتەوە، بەڵكو بە ئارامی و بەیەكڕیزی و بە كۆمەڵ سەركەوتن بەدەست دێت.

لەبارەی كاركردن بۆ كەمكردنەوەی كارتە رەنگاوڕەنگەكانی یاریزانانی زاخۆ، ئەیوب ئۆدیشۆ گوتی: من جۆش و خرۆشی زیادم ناوێت، زۆر گرینگە یاریزانەكانم لە ناوەوە و لە دەرەوەی یاریگە پابەند بێت و كۆنترۆڵی خۆی بكات، پێویست ناكات خۆیان توڕە بكەن، دەبێت لە جیاتی هەڵچوون، بە بەهرە و لێهاتوویی خۆیان دەربخەن.

زاخۆ وەكو نوێنەری عێراق بەشداریی لە خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو دەكات و بە كۆكردنەوەی 10 خاڵ پێشەنگی كۆمەڵەكەی یەكەمی گرتووە، لە بەرامبەردا یانەی سیترە هیچ هیوایەكی نەماوە و لە كۆی 5 یاری تەنیا 2 خاڵی كۆكردووەتەوە و لە خانەی كۆتایی دێت.