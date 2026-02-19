سەرۆکوەزیرانی پۆڵەندا داوا لە هاووڵاتییانی دەکات دەستبەجێ ئێران بەجێبهێڵن

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 19ـی سوباتی 2026، دۆناڵد توسک، سەرۆکوەزیرانی پۆڵەندا، داوای لە هاووڵاتییانی دەکات دەستبەجێ ئێران بەجێبهێڵن.

ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز لە زاری دۆناڵد توسکەوە بڵاویکردەوە کە گوتیەتی، "دەبێت هەموو پۆڵەندییەکان دەستبەجێ ئێران بەجێبهێڵن"، ئاماژەی بەوەشکردووە، "رەنگە چەند کاتژمێرێکی دیکە دەرفەتی چۆڵکردنی پۆڵەندییەکان لە ئێران کۆتایی پێبێت".

سێشەممەی رابردوو تاران و واشنتن خولی دووەمی دانوستانەکانیان لە جنێڤ بە نێوەندگیری عوممان ئەنجامدا، لە کۆتایی دانوستانەکان رێککەوتن لەسەر درێژەدان بە گفتوگۆکان، ئاماژەیان بەوە کردووە، هەڵوێستەکان هێشتا لەیەکتر دوورن.

ئەو بانگەوازەی توسک بۆ هاووڵاتیانی، دوای لێدوانی بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا هات کە ئاماژەیان بەوەدا کە هێزەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەڵوێستیان بۆ ئەگەری هێرشی بەرفراوان بۆ سەر ئێران وەرگرتووە، هەروەها سوپای ئەمریکا کۆشکی سپی لە ئامادەیی خۆی بۆ دەستپێکردنی هێرشەکان ئاگادارکردۆتەوە، ئەگەر دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا فەرمانی پێبکات.

کارۆلاین لێڤت، گوتەبێژی کۆشکی سپی دوێنێ چوارشەممە رایگەیاند، چاوەڕوان دەکرێت ئێران وردەکاری زیاتر سەبارەت بە هەڵوێستی خۆی دەربارەی دانوستانەکانی داهاتوودا بخاتەڕوو، بەڵام دیاریی نەکردووە کە ئایا ترەمپ لەو ماوەیەدا خۆی لە هێرشی سەربازی دەپارێزێت یان نا.