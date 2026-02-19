سیاسی

ئایشەگوڵ دۆغان: دەبێت پەرلەمانی تورکیا هەنگاوی جددی بۆ چارەسەری پرسی کورد بنێت

تورکیا دەم پارتی تورکیا

گوتەبێژی دەم پارتی، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا تیشکی خستە سەر دوایین پێشهاتەکانی پەیوەست بە "پڕۆسەی ئاشتی" لە تورکیا و جەختی لە گرنگیی رۆڵی پەرلەمان بۆ چارەسەری ئاشتییانەی کێشەکان کردەوە.

پێنجشەممە 19ـی شوباتی 2026، ئایشەگوڵ دۆغان، گوتەبێژی دەم پارتی، رایگەیاند پەرلەمانی تورکیا دەبێت ئیرادەی خۆی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان پێشان بدات و ببێتە ناوەندێک بۆ چاکسازیی یاسایی و دیموکراتی، ئاماژەی بەوەشکرد، پێشتر چەندین جار داوایان کردووە پەرلەمان ئەم بەرپرسیارێتییە بگرێتە ئەستۆ.

باسی لەوەشکرد، راپۆرتی کۆمیسیۆنی پەرلەمان سەبارەت بەم پرسە زۆر گرنگە و پێویستە هەموو لایەنە سیاسییەکان جگە لە یەک لایەن کە دژایەتی دەکات بە هەماهەنگی کار بکەن بۆ ئەوەی راپۆرتێکی گشتگیر و کاریگەر ئامادە بکرێت.

گوتەبێژی دەم پارتی رەخنەی لەوە گرت کە لە راپۆرتەکاندا باس لە "پڕۆسەی تورکیا بێ تیرۆر" دەکرێت، هاوکات داوای کرد ئەم دەستەواژەیە بگۆڕدرێت بۆ "پرسی کورد" و چارەسەرکردنی بە رێگەی دیموکراسی، نەک تەنیا بەستنەوەی بە پرسی تیرۆرەوە.

ئایشەگوڵ دۆغان ئاماژەی بە پەیامەکانی پێشووی عەبدوڵڵا ئۆجەلان و کاردانەوەی لایەنەکانی وەک مەهەپە و ئاکپارتی کرد،  جەختی کردەوە کە دەبێت زەمینەی سەربازی بگۆڕدرێت بۆ زەمینەیەکی سیاسی و یاسایی بۆ ئەوەی ئاشتییەکی بەردەوام لە وڵاتدا بێتە کایەوە.

لە کۆتاییدا، ئایشەگوڵ دۆغان جەختی کردەوە، دەم پارتی بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ چەسپاندنی دیموکراسی و برایەتی لە تورکیا و داوای لە حکوومەت و پەرلەمان کرد هەنگاوی کردەیی بنێن بۆ ئەوەی پڕۆسەی ئاشتی بگاتە قۆناغێکی نوێ و جێگیر.

 
 
 
کاروان شوانی ,