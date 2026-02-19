ئایشەگوڵ دۆغان: دەبێت پەرلەمانی تورکیا هەنگاوی جددی بۆ چارەسەری پرسی کورد بنێت

پێش 22 خولەک

گوتەبێژی دەم پارتی، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا تیشکی خستە سەر دوایین پێشهاتەکانی پەیوەست بە "پڕۆسەی ئاشتی" لە تورکیا و جەختی لە گرنگیی رۆڵی پەرلەمان بۆ چارەسەری ئاشتییانەی کێشەکان کردەوە.

پێنجشەممە 19ـی شوباتی 2026، ئایشەگوڵ دۆغان، گوتەبێژی دەم پارتی، رایگەیاند پەرلەمانی تورکیا دەبێت ئیرادەی خۆی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان پێشان بدات و ببێتە ناوەندێک بۆ چاکسازیی یاسایی و دیموکراتی، ئاماژەی بەوەشکرد، پێشتر چەندین جار داوایان کردووە پەرلەمان ئەم بەرپرسیارێتییە بگرێتە ئەستۆ.

باسی لەوەشکرد، راپۆرتی کۆمیسیۆنی پەرلەمان سەبارەت بەم پرسە زۆر گرنگە و پێویستە هەموو لایەنە سیاسییەکان جگە لە یەک لایەن کە دژایەتی دەکات بە هەماهەنگی کار بکەن بۆ ئەوەی راپۆرتێکی گشتگیر و کاریگەر ئامادە بکرێت.

گوتەبێژی دەم پارتی رەخنەی لەوە گرت کە لە راپۆرتەکاندا باس لە "پڕۆسەی تورکیا بێ تیرۆر" دەکرێت، هاوکات داوای کرد ئەم دەستەواژەیە بگۆڕدرێت بۆ "پرسی کورد" و چارەسەرکردنی بە رێگەی دیموکراسی، نەک تەنیا بەستنەوەی بە پرسی تیرۆرەوە.

ئایشەگوڵ دۆغان ئاماژەی بە پەیامەکانی پێشووی عەبدوڵڵا ئۆجەلان و کاردانەوەی لایەنەکانی وەک مەهەپە و ئاکپارتی کرد، جەختی کردەوە کە دەبێت زەمینەی سەربازی بگۆڕدرێت بۆ زەمینەیەکی سیاسی و یاسایی بۆ ئەوەی ئاشتییەکی بەردەوام لە وڵاتدا بێتە کایەوە.

لە کۆتاییدا، ئایشەگوڵ دۆغان جەختی کردەوە، دەم پارتی بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ چەسپاندنی دیموکراسی و برایەتی لە تورکیا و داوای لە حکوومەت و پەرلەمان کرد هەنگاوی کردەیی بنێن بۆ ئەوەی پڕۆسەی ئاشتی بگاتە قۆناغێکی نوێ و جێگیر.