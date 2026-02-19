بەهۆی بڕیارێکی حکوومەتی عێراق 30 کارگە لە زاخۆ داخراون

پێش 54 خولەک

بۆ ماوەی هەشت رۆژە بەبێ ئاگادارکردنەوە و بە بڕیارێکی حکوومەتی عێراق دەرگای زیاتر لە 30 کارگەی ئامادەکردنی کەلوپەلی خواردن لە زاخۆ داخراون.

هەڤال حسن، کرێکار بە کوردستان24ـی گوت: بۆ ماوەی هەشت رۆژە بەهۆی ئەم بڕیارەوە بێکار ماوین و بەبێ ئاگاداری بڕیاری داخستنی ئەم کارگایانە دراوە، هیوادارین بە زووی ئەم کارگانە بکرێنەوە و ئێمەش بگەڕێینەوە سەرکارەکانمان.

سەرەرای ئەوەی کە سەدان کەلوپەل لە کۆگاکان دا ماون بە رێژەیی %80 کرێکارەکانی کارگەی داگرتنی کەلوپەلی خواردن بێ کار ماون و زۆرینەیان خێزاندار و کرێکارن.

صالح ئەحمەد، فەرمانبەری کۆمپانیا بە کوردستان24ـی گوت: ئەگەر بەمشێوەیە بەردەوام بێت بارودۆخی ئابووری کارمەند و کرێکارەکان خراپ دەبێت، چونکە بژێوی ژیانیان لەسەر ئەم کارگانەیە و بەشی زۆریان خێزاندار و کرێچین.

محەممەد فەرهاد، بەڕێوەبەری کارگە بە کوردستان24ـی گوت: نزیکەی 100 تۆن خواردن لە کۆگاکاندا ماون و ناتوانرێت هاوردەی باشووری عێراق بکرێت هاوکات تەواوی کارمەندەکانمان بێ کار ماون.

لەتیف عوسمان، سەرۆکی ژووری بازرگانی زاخۆ بە کوردستان24ـی راگەیاند: 30 کارگە لە زاخۆ داخراون و بێ کارماون، بەغدا دژایەتی زۆری هەرێمی کوردستان دەکات بەتایبەتی لە بواری بازرگانیدا.

جیاواز لە بڕیاری جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا، بڕیاری داخستنی کارگەکان لەلای حکوومەتی عێراقەوە تازەترین بڕیارە بۆ سەر بواری بازرگانی هەرێمی کوردستان.