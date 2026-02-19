ئابووری

بەهۆی بڕیارێکی حکوومەتی عێراق 30 کارگە لە زاخۆ داخراون

کوردستان زاخۆ

بۆ ماوەی هەشت رۆژە بەبێ ئاگادارکردنەوە و بە بڕیارێکی حکوومەتی عێراق دەرگای زیاتر لە 30 کارگەی ئامادەکردنی کەلوپەلی خواردن لە زاخۆ داخراون.

هەڤال حسن، کرێکار بە کوردستان24ـی گوت: بۆ ماوەی هەشت رۆژە بەهۆی ئەم بڕیارەوە بێکار ماوین و بەبێ ئاگاداری بڕیاری داخستنی ئەم کارگایانە دراوە، هیوادارین بە زووی ئەم کارگانە بکرێنەوە و ئێمەش بگەڕێینەوە سەرکارەکانمان.

سەرەرای ئەوەی کە سەدان کەلوپەل لە کۆگاکان دا ماون بە رێژەیی %80 کرێکارەکانی کارگەی داگرتنی کەلوپەلی خواردن بێ کار ماون و زۆرینەیان خێزاندار و کرێکارن.

صالح ئەحمەد، فەرمانبەری کۆمپانیا بە کوردستان24ـی گوت: ئەگەر بەمشێوەیە بەردەوام بێت بارودۆخی ئابووری کارمەند و کرێکارەکان خراپ دەبێت، چونکە بژێوی ژیانیان لەسەر ئەم کارگانەیە و بەشی زۆریان خێزاندار و کرێچین.

محەممەد فەرهاد، بەڕێوەبەری کارگە بە کوردستان24ـی گوت: نزیکەی 100 تۆن خواردن لە کۆگاکاندا ماون و ناتوانرێت هاوردەی باشووری عێراق بکرێت هاوکات تەواوی کارمەندەکانمان بێ کار ماون.

لەتیف عوسمان، سەرۆکی ژووری بازرگانی زاخۆ بە کوردستان24ـی راگەیاند: 30 کارگە لە زاخۆ داخراون و بێ کارماون، بەغدا دژایەتی زۆری هەرێمی کوردستان دەکات بەتایبەتی لە بواری بازرگانیدا.

جیاواز لە بڕیاری جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا، بڕیاری داخستنی کارگەکان لەلای حکوومەتی عێراقەوە تازەترین بڕیارە بۆ سەر بواری بازرگانی هەرێمی کوردستان.

 
مێهڤان مەجید ,