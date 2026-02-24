مەکسیم رۆبن: رووسیا هاوڕێی کوردە و تێگەیشتنمان بۆ دۆزەکەیان هەیە

پێش دوو کاتژمێر

کونسوڵی گشتیی رووسیا لە هەرێمی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا پەردە لەسەر لێکتێگەیشتنێکی نوێی نێوان مۆسکۆ و واشنتن لادەدات بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگی ئۆکرانیا، هاوکات ستایشی رۆڵی سەرکردایەتیی سیاسیی کورد دەکات لە هێورکردنەوەی گرژییەکانی سووریا؛ دەشڵێت: پەیوەندییەکانیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان ستراتیژی و مێژوویین.

سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، مەکسیم رۆبن، کونسوڵی گشتیی رووسیا لە هەرێمی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ کەناڵی کوردستان24، تیشکی خستە سەر چوارەمین ساڵیادی جەنگی ئۆکرانیا، پەیوەندییەکانی مۆسکۆ و هەولێر، هەروەها دۆخی سیاسیی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

دیپلۆماتکارە باڵاکەی رووسیا ستایشی رۆڵی هەرێمی کوردستانی کرد لە هەوڵەکانی بۆ چارەکردنی ئاڵۆزییەکانی سووریا و رایگەیاند: "سووریا وڵاتێکی میحوەرییە و جەنگ تێیدا کاریگەریی لەسەر تەواوی ناوچەکە هەبووە. ئێمە بە وردی چاودێریی هەنگاوەکانی سەرکردایەتیی هەرێمی کوردستانمان کردووە و بە ئەرێنی دەیبینین".

رۆبن جەختی کردەوە: "دەزانین جەنابی سەرۆک بارزانی و نێچیرڤان بارزانی، ئامۆژگاریی بەسوودیان پێشکەش بە هەردوو لایەنی دیمەشق و هەسەدە کردووە و میوانداریی شاندەکانیان کردووە بۆ گفتوگۆ، هیوادارین ئەم هەوڵانە بەرهەمدار بن".

چوار ساڵ جەنگ و "لێکتێگەیشتنی ئالاسکا"

سەبارەت بە تێپەڕبوونی چوار ساڵ بەسەر دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی رووسیا لە ئۆکرانیا، مەکسیم رۆبن ئاماژەی بەوە دا، کە وڵاتەکەی لەم ماوەیەدا "بەهێزتر و یەکگرتووتر" بووە و کۆمەڵگەی رووسی زیاتر پشتی بە خۆی بەستووە.

لە بارەی کۆتاییهێنان بە جەنگ، کونسوڵی رووسیا ئاشکرای کرد، کە ئامادەن بۆ جێبەجێکردنی ئەو لێکتێگەیشتنەی لەگەڵ ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ لە "ئالاسکا" پێی گەیشتوون.

گوتیشی: "مەرجەکانمان روونن؛ دەبێت ئۆکرانیا بێلایەن بێت و نەبێتە ئەندامی ناتۆ، هەروەها دان بە مافی بڕیاردانی خەڵکی دۆنباسدا بنرێت کە بوونەتە بەشێک لە خاکی رووسیا".

پەیوەندییە مێژوویی و ئابوورییەکانی هەرێمی کوردستان و رووسیا

لە تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکەدا، رۆبن پەیوەندییەکانی نێوان رووسیا و هەرێمی کوردستانی بە "باش، دۆستانە، پتەو و درێژخایەن" وەسف کرد و گەڕاندیەوە بۆ مێژووی پەیوەندییەکانی مەلا مستەفا بارزانی لەگەڵ رووسیا.

هاوکات گوتی: حەز دەکەم ئاماژە بە قارەمانی کورد، مەلا مستەفا بارزانی بدەم، کە 12 ساڵی تەمەنی لە رووسیا بەسەر برد، دواتر گەڕایەوە کوردستان و بەردەوامی بە شۆڕشەکەی بۆ مافی گەلی کورد دا.

لە رووی ئابوورییەوە رایگەیاند: "کۆمپانیاکانی وزەی رووسیا بە سەرکەوتوویی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن و پلانی فراوانکردنی پەیوەندییە بازرگانییەکانمان هەیە". هەروەها سەرکۆنەی هەر هێرشێکی کردە سەر ژێرخانی وزەی هەرێمی کوردستان و بە "قبووڵنەکراو" وەسفی کرد.

ڤیزا و گەشتیاری

سەبارەت بە ئاسانکارییەکانی هاتوچۆ، کونسوڵی رووسیا دڵنیایی دا کە دەرگایان کراوەیە بۆ پێدانی ڤیزا بە هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان بەبێ بوونی نێوەندگیر، بە مەرجێک داواکارییەکە بانگهێشتنامەی فەرمی یان گەشتیاریی لەگەڵدا بێت.

دەربارەی گەشتی راستەوخۆی ئاسمانیی نێوان رووسیا و هەرێمی کوردستان، رۆبن گوتی: "بیر لەم بابەتە دەکەینەوە و دەزانین کە سوودی زۆری دەبێت بۆ هەردوولا".

هاوکاتی مەکسیم رۆبن پەیامی دۆستایەتیی ئاراستەی گەلی کورد کرد و گوتی: "رووسیا هاوڕێی کوردە و تێگەیشتنمان بۆ دۆزەکەیان هەیە کە دەیانەوێت بە ئازادی و ئاسایش لەسەر خاکەکەیان بژین، ئەم پەیوەندییەشمان لە دەرەوەی بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەکانە و پەیوەندییەکی سۆزداری و مرۆییە".