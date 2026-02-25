هیومان رایتس وۆچ هۆشداریی لە هەموارکردنەوەی یاسای باری کەسی لە عێراق دەدات

پێش 3 کاتژمێر

توێژەرێکی رێکخراوی هیومان رایتس وۆچ رایگەیاند؛ هەموارکردنەوەی یاسای باری کەسی لە عێراق دەبێتە هۆی تێکدانی گەرەنتییە یاساییەکانی ئافرەتان و منداڵان و رێگە خۆشکردن بۆ هاوسەرگیری منداڵان لە دەرەوەی چوارچێوەی مەدەنی.

سارا سەنبار توێژەری رێکخراوەکە لە وتارێکی شیکاریدا بە ناونیشانی هاوسەرگیری بەبێ گەرەنتی ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم گۆڕانکارییانە سیستەمی پاراستنی خێزان بەرەو لاوازی دەبات و هۆشداریی دەدات لە کاریگەرییە خراپەکانی یاسا نوێیەکە لەسەر مافەکانی ئافرەتان لە کۆمەڵگەدا.

بەگوێرەی وتارەکە دوای ساڵێک لە پەسەندکردنی یاسای جەعفەری بڵاوکراوەتەوە، ئەم هەموارکردنە سەرلێشێواوی لە نێوان یاسا و شەریعەتدا دروست دەکات و ئاماژە بە رووداوێکی ساڵی 2023 دەکات، تێیدا دادوەرێک رەزامەندی لەسەر هاوسەرگیری منداڵێکی دووگیان دەربڕیوە بەبێ گەڕانەوە بۆ بارودۆخی هاوسەرگیرییەکە.

سەنبار جەخت دەکاتەوە، هەموارکردنەکە رێگە دەدات هاوسەرگیری لەسەر بنەمای باڵغبوون ئەنجام بدرێت، نەک تەمەنێکی یاسایی دیاریکراو ئەمەش پێچەوانەی رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکانە و دەبێتە داپۆشەرێکی یاسایی بۆ ئەو پێشێلکاریانەی کە پێشتر بە دەربازبوون لە یاسا هەژمار دەکران.

هەروەها یاسا نوێیەکە مافی سەرپەرشتیکردنی منداڵ بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەداتە باوک، لە تەمەنێکی بچووکدا و جیابوونەوەش بۆ ئافرەتانیش سنووردار دەکات، تەنیا بۆ بارودۆخی توندوتیژی جەستەیی دووبارەبووەوە ئەمەش عێراق دەخاتە ناو بازنەی پێشێلکردنی ئەرکە نێودەوڵەتییەکانی بۆ پاراستنی ئافرەتان.

لە کۆتایی راپۆرتەکەدا هۆشداریی دراوە لەوەی پێدانی دەسەڵاتی فراوان بە کەسایەتییە ئاینییەکان بۆ ئەنجامدانی هاوسەرگیری بەبێ چاودێری دەبێتە هۆی بێبەشبوونی ئافرەتان و منداڵان لە بەڵگەنامە مەدەنییەکان و خزمەتگوزارییە تەندروستی و پەروەردەییەکان بۆیە پێویستە دەسەڵاتدارانی عێراق پێداچوونەوە بەم یاسایەدا بکەنەوە و دەرئەنجامەکانی هەڵبوەشێننەوە.