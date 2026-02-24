سووریا: داعش لە رێگەی هەڵخەڵەتاندنی گەنجانەوە هەوڵی بە ئامانجگرتنی ئاسایشی ناوچەکە دەدات

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ناوخۆی سووریا رایگەیاند، هێزە ئەمنییەکان بە وردی چاودێریی جموجۆڵە تیرۆریستییەکان دەکەن و لەپێناو ئاسایشی هاووڵاتییاندا قوربانی دەدەن. هاوکات هۆشداریدا لەوەی رێکخراوی داعش لە ڕێگەی هەڵخەڵەتاندنی گەنجانەوە هەوڵی بەئامانجگرتنی دەستکەوتەکانی دەوڵەت دەدات.

سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، ئەنەس خەتاب، وەزیری ناوخۆی سووریا، لە راگەیەنراوێکدا دوایین پێشهاتە ئەمنییەکانی خستە روو و تیشکی خستە سەر هەوڵە بەردەوامەکانی هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و پاراستنی سەقامگیریی وڵات.

وەزیری ناوخۆ رایگەیاند " لە دوو رۆژی رابردوودا هێزە ئەمنییەکانمان زیانی زۆریان بەرکەوتووە، هەروەها لەپێناو ئاسایش و سەلامەتیی کەسوکارمان گیانی خۆیان بەخت کردووە، ئەمەش بەرزترین ئاستی قوربانیدانە کە مرۆڤ بتوانێت لەم مانگە پیرۆزەی رەمەزاندا پێشکەشی بکات".

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، وەزیرەکە ئاماژەی بە فراوانیی بازنەی ئۆپەراسیۆنەکان کرد و گوتی: "لە کەناراوەکانەوە تا دەشتاییەکانی ناوچەی ڕۆژهەڵات لە هەر سێ پارێزگاکەدا، هەوڵەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی یاساشکێنان و ئەوانەی یاری بە ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە دەکەن، ناوەستێت، جا ئەوانە پاشماوەکانی رژێمی لەناوچوو و میلیشیاکانی بن، یان سەر بە رێکخراوی تیرۆریستیی داعش و باندەکانی بن".

سەبارەت بە تاکتیکەکانی رێکخراوی داعش، ئەنەس خەتاب روونی کردەوە: "رێکخراوی داعش بە بێئومێدییەوە هەوڵ دەدات لە رێگەی قۆستنەوە و هەڵخەڵەتاندنی گەنجانی خوار تەمەن 18 ساڵان، دەستکەوتەکانی دەوڵەت لە ناوچە ئازادکراوەکان بکاتە ئامانج"

وەزیری ناوخۆ جەختی لەسەر بەردەوامیی ئۆپەراسیۆنەکان کردەوە و رایگەیاند: "ئێمە بەردەوامین لە هەڵکوتانە سەر مۆڵگەکانی رێکخراوی داعش، هەروەها بەردەوامین لە بەدواداچوون بۆ پاشماوەکانی رژێمی تاوانبار و لەناوچوو".