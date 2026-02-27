سوودانی و بەڕاک تاوتوێی دوورخستنەوەی عێراق لە ململانێکان دەکەن

پێش 57 خولەک

سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ سووریا کۆبووەوە و پەیامێکی دۆناڵد ترەمپی سەبارەت بە ڕۆڵی عێراق و دۆخی ناوچەکە پێگەیشت، سوودانیش جەخت دەکاتەوە کە سەقامگیریی عێراق کۆڵەکەی سەرەکیی هاوسەنگیی ناوچەکەیە.

هەینی، 27ی شوباتی 2026، نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پێشوازی لە تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بۆ سووریا کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە دیدارەکەدا پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان عێراق و ئەمەریکا و دۆخی گشتی و پێشهاتەکانی ناوچەکە تاوتوێ کران، بەتایبەتی گرنگیی پاراستن و دوورخستنەوەی عێراق لە لێکەوتەی قەیرانەکان.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، نێردەی ئەمەریکا دیدگا و بۆچوونی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکای سەبارەت بە دۆخی هەنووکەیی ناوچەکە گەیاندە سودانی، کە تێیدا جەخت لە ڕۆڵی گرنگ و سەنتەریی عێراق کراوەتەوە لە بنیاتنانی سەقامگیری و گەشەپێدانی هەرێمایەتیدا.

لای خۆیەوە محەممەد شیاع سودانی ڕایگەیاندوە، سەرکردایەتیی نیشتمانیی عێراق بەردەوامە لە پێشخستنی بەرژەوەندیی نیشتمانی و پاراستنی بەرژەوەندییە باڵا و ستراتیژییەکانی گەلی عێراق، کە قوربانییەکی گەورەی بۆ داوە. ئاماژەی بەوەش دا سەروەری و سەقامگیریی عێراق تەنیا بابەتێکی ناوخۆیی نین، بەڵکوو کۆڵەکەی سەرەکین بۆ ڕاگرتنی هاوسەنگی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

هەر لە دیدارەکەدا باس لە ڕێگەچارەی کێشەکانی ناوچەکە کرا و هەردوولا جەختیان لە گرنگیی پەنابردن بۆ گفتوگۆ و کەناڵە دیپلۆماسییەکان و دوورکەوتنەوە لە گرژی و ئاڵۆزی کردەوە، هەروەها گەشەپێدانی ئابوورییان بە ڕێگەیەکی کاریگەر بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان و چەسپاندنی سەقامگیریی بەردەوام وەسف کرد.