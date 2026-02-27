عەمار حەکیم بۆ سوودانی: دەستێوەردانی دەرەکی رەتدەکەینەوە

پێش 38 خولەک

سەرۆکی هاوپەیمانیی هێزەکانی دەوڵەتی نیشتمانی، جەختی لە رێگریگرتن لە دەستێوەردانی دەرەکی لە بڕیارەکانی عێراقدا کردەوە، ئەمەش لە میانی دیدارێکیدا لەگەڵ محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، کە هاوکات بوو لەگەڵ کۆبوونەوەی نوری مالیکی، سەرۆکی ئیئتلافی دەوڵەتی یاسا لەگەڵ تۆم باراک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا.

هەینی 27ـی شوباتی 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوێکی نووسینگەی حەکیم، ئێوارەی ئەمڕۆ پێشوازی لە محەمەد شیاع سوودانی کردووە و تێیدا پەرەسەندنەکانی گۆڕەپانی سیاسیی عێراق و ناوچەکەیان تاوتوێ کردووە، ئاماژە بوەشکردوە، هەردوولا جەختیان کردووەتەوە لەسەر پێویستی یەکلاکردنەوەی شایستە دەستوورییەکانی سێ سەرۆکایەتییەکە و پێکهێنانی حکومەت.

عەمار حەکیم، ئاماژەی بە گرنگیی سازشکردن لەپێناو بەرژەوەندیی گشتی و لەبەرچاوگرتنی ئەو ئاڵەنگارییانەی رووبەڕووی عێراق دەبنەوە کردووەتەوە، هاوکات جەختی لەسەر سەربەخۆیی بڕیاری عێراقی و رێگری لە دەستێوەردانی دەرەکی کردووەتەوە، هەروەها ئاماژەی بە گرنگیی یەکڕیزی و یەکگرتوویی چوارچێوەی هەماهەنگی کردووە وەک پایەیەکی گرنگی سەقامگیری لە وڵاتدا.

سەبارەت بە دۆخی ناوچەکە، حەکیم داوای کردووە زمانی دیالۆگ بەسەر زمانی پەرەسەندنی گرژییەکاندا زاڵ بکرێت و داوای گەڕی زیاتری گفتوگۆی کردووە بۆ لێکنزیککردنەوەی لایەنە ناکۆکەکان.

لەلایەکی دیکەوە، هەر ئەمڕۆ هەینی، نوری مالیکی لەگەڵ تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا، پەرەسەندنەکانی دۆخی سیاسیی عێراق و شایستە نیشتمانییەکانی داهاتووی تاوتوێ کرد.

نووسینگەی مالیکی رایگەیاند، لە کۆبونەوەکەدا جەخت لە گرنگیی پشتگیریکردنی رێڕەوی دیموکراسی و رێزگرتن لە سەروەریی عێراق کراوەتەوە.

لای خۆشیەوە، تۆم بەڕاک نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا، ئاماژەی بە رۆڵی گرنگی عێراق لە چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوچەکە و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کردووە.

ئەم جموجۆڵە سیاسییانە لە کاتێکدایە کە هێزە سیاسییەکانی براوەی هەڵبژاردنی کۆتایی ساڵی 2025 هەوڵ دەدەن کاندیدانی پۆستی سەرۆک کۆمار و سەرۆکوەزیران یەکلا بکەنەوە.

هاوکات، سەرچاوەیەک لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە ئاژانسی شەفەق نیوزی راگەیاندووە، ئەمریکا رۆژی سێشەممەی رابردوو مۆڵەتێکی دابووە چوارچێوەی هەماهەنگی کە ئەمڕۆ هەینی کۆتایی دێت، بۆ ئەوەی کاندیدکردنی نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران بکشێننەوە.

سەرچاوەکە گوتویەتی: مالیکی بە چوارچێوەی هەماهەنگی راگەیاندووە بە هیچ شێوەیەک نیازی کشانەوەی نییە و پێی راگەیاندوون ئەو (دوو لەسەر سێ)یەی کە کاندیدیان کردووە، با ئەوان کاندیدکردنەکەی بکشێننەوە و ئەو ناڕەزایەتی نابێت"، ئەمەش نیشانەی بوونی جۆرێک لە دابەشبوونە لەناو چوارچێوەی هەماهەنگیدا سەبارەت بە کاندیدکردنی مالیکی، بەتایبەت دوای هۆشدارییەکانی ئەمریکا.