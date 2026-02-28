وڵاتانی عەرەبی بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی ئێران دەکەن

پێش 3 کاتژمێر

لە کاردانەوەیەکی تونددا بەرانبەر هێرشە مووشەکییەکانی سەر چەند وڵاتێکی ناوچەکە، هەریەک لە سعوودییە، قەتەر، کوێت و ئوردن راگەیەنراویان بڵاوکردەوە و هێرشەکانی ئێرانیان بە پێشێلکارییەکی زەق بۆ سەر سەروەریی خاکیان و هەڕەشەی جدی بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە ناوبرد.

سعوودییە: ئامادەی هەموو هاوکارییەکین

وەزارەتی دەرەوەی عەرەبستانی سعوودییە لە راگەیەنراوێکدا بە توندترین شێوە سەرکۆنەی هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەر هەریەک لە ئیمارات، بەحرەین، قەتەر، کوێت و ئوردن کرد.

ریاز پشتیوانی و هاوپشتیی تەواوی خۆی بۆ ئەو وڵاتانە دووپات کردەوە و ئامادەیی نیشان دا بۆ خستنەگەڕی هەموو تواناکانی بۆ پشتیوانیکردنیان لە هەر رێکارێکی دەیگرنەبەر، هەروەها هۆشداری دا لە لێکەوتە مەترسیدارەکانی بەردەوامبوونی پێشێلکردنی سەروەریی وڵاتان.

قەتەر: مافی وەڵامدانەوەمان هەیە

قەتەر بەئامانجگرتنی خاکەکەی بە مووشەکی بالیستیی ئێرانی بە پێشێلکارییەکی ئاشکرا و هەڵکشانێکی رەتکراوە وەسف کرد.

وەزارەتی دەرەوەی قەتەر رایگەیاند، دەوحە بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان مافی خۆی دەپارێزێت بۆ وەڵامدانەوەی ئەو هێرشانە.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کرد، سەرەڕای ئەوەی هەمیشە بانگەشەی گفتوگۆ و ئاشتی کردووە لەگەڵ ئێران و خۆی لە ململانێکان بەدوور گرتووە، بەڵام ئەم هێرشە پێچەوانەی پرەنسیپەکانی دراوسێیەتییە و زەمینەی لێکتێگەیشتنی نێوان هەردوو وڵات تێکدەدات. هاوکات داوای راگرتنی خێرای گرژییەکانی کرد بۆ رێگریکردن لە پێکدادانی فراوانتر.

کوێت: سیستەمی بەرگریمان هێرشەکانی تێکشکاندووە

لای خۆیەوە، وەزارەتی دەرەوەی کوێت ئاشکرای کرد، بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە 28ی شوباتی 2026، ئاسمانی وڵاتەکەی رووبەڕووی هێرشی ئێران بووەتەوە، بەڵام سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی کوێت بە سەرکەوتوویی بەرپەرچی هێرشەکانی داوەتەوە و تێکی شکاندوون.

کوێت جەختی لە مافی رەوای خۆی کردەوە بۆ بەرگریکردن لە خاک و گەلەکەی بە پشتبەستن بە ماددەی 51ی میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان، هۆشداریشی دا لەوەی ئەم جۆرە کارە سەربازییانە سەقامگیریی ناوچەکە لەناو دەبەن.

ئوردن: بەشێک نین لە ململانێکان

لە هەمان کاتدا و لە لێدوانێکدا، حکوومەتی ئوردن هەڵوێستی وڵاتەکەی روون کردەوە و رایگەیاند، ئوردن بەشێک نییە لە ململانێکانی ناوچەکە و نابێتە لایەنێک لە هیچ گرژییەکی هەرێمیدا.

ئەوەشی خستە روو، عەممان رێگە بە هیچ لایەنێک نادات سەروەریی خاک و ئاسمانی وڵاتەکەی پێشێل بکات.