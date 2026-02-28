وەزارەتی بەرگریی ئیمارات: 346 مووشەک و درۆنی ئێرانمان بەرپەرچداوەتەوە

پێش 20 خولەک

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات ڕایگەیاند، توانیویانە 346 مووشەک و درۆنی ئێرانیان تێک شکاندووە کە ئاراستەی وڵاتەکەی کراون.

یەکشەممە 1ی شوباتی 2026، وەزارەتی بەرگریی ئیمارات ڕایگەیاند کە هێزەکانی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەی توانیویانە زۆربەی ئەو 137 مووشەک و 209 درۆنە تێک بشکێنن کە لەلایەن ئێرانەوە ئاراستەی خاکی ئیمارات کرابوون.

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات جەختی کردەوە کە لە ئامادەباشی تەواودایە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەر هەڕەشەیەک کە ئاسایش و سەقامگیری وڵاتەکەیان بکاتە ئامانج، و پاراستنی هاووڵاتییان و سەردانیکەران لە پێشینەی کارەکانیاندایە.

ئەم هێرشە بەرفراوانەی تاران بۆ سەر وڵاتانی کەنداو دوای ئەوە هات کە ئەمریکا و ئیسرائیل ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی توندیان لە ناوخۆی ئێران دەستپێکرد.