سەرۆکایەتیی عێراق سەرەخۆشی لە گەل و حکوومەتی ئێران دەکات

سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق پەیامێکی هاوخەمی بەبۆنەی کوژرانی عەلی خامنەیی، رێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بڵاوکردەوە و رایگەیاند، "بە خەم و پەژارەیەکی قووڵەوە هەواڵی کوژرانی رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران، عەلی خامنەیی و ژمارەیەک لە سەرکردەی دیکەی ئێرانمان پێگەیشت".

لە راگەیندراوەکەی سەرۆکایەتیی کۆماردا هاتووە، "خامنەیی کەسایەتییەکی سەرەکی بووە لە مێژووی کۆماری ئیسلامیدا، ناوەکەی پەیوەستە بە وەرچەرخانە چارەنووسسازەکانی رێڕەوی دەوڵەتی مۆدێرنی ئێرانەوە، رۆڵێکی دیار و بەرچاوی هەبوو لە چەسپاندنی دامەزراوەکانی و بەرگریکردن لە سەروەری و پاڵپشتیکردنی دۆزی نەتەوەکەی بەپێی بنەما و دیدگای قووڵی خۆی".

سەرۆکایەتیی کۆمار پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی سەرکردایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران کرد و رایگەیاند، "بۆ گەل و حکوومەتی ئێران، بە بۆنەی کوژرانی خامنەیی و ژمارەیەک لە سەرکردە و بەرپرسانی دیکە لە ئێران، عێراق هاوخەمی گەلی ئێرانە، لە خودای مەزن دەپاڕێینەوە سەبووری و دڵنەوایی بە بنەماڵە و ئازیزانیان بدات".

سەرۆکایەتیی عێراق لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژەی بەوەکردووە، "لەم دۆخە ناسکەدا کە رووبەڕووی ناوچەکە بووەتەوە، هەڵوێستی پتەوی عێراق دووپات دەکەینەوە کە داوای کۆتاییهێنان بە شەڕ لەگەڵ ئێران دەکات و جەخت لە دیالۆگ و کەمکردنەوەی پەرەسەندن و رێگریکردن لە هەر پەرەسەندنێک کە قەیرانەکان گەورەتر بکات و هەڕەشە لە ئاسایش و سەقامگیری گەلانی ناوچەکە بکات، دەکەینەوە".

لە راگەیەندراوەکەدا باس لەوەش کراوە، عێراق لە مێژە تووشی وێرانکاری شەڕ و ململانێکان بووە، پێی وایە چارەسەری سیاسی و دیپلۆماسی باشترین رێگایە بۆ ئەوەی ناوچەکە لە کارەساتی زیاتر رزگار بکات.