ئوسترالیا پشتیوانیی هێرشەکانی سەر ئێران دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی ئوسترالیا پشتیوانیی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران دەکات و دەڵێت "بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران مەترسییە بۆ سەر ئاسایشی جیهان".

ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی ئاداری 2026، ئەنتۆنی ئەلبانیز، سەرۆکوەزیرانی ئوسترالیا رایگەیاند، وڵاتەکەی پشتیوانی لە خەڵکی ئێران دەکات بۆ رووبەڕووبوونەوەی رژێمی سەرکوتکار.

ئەلبانیز لەبارەی کوژرانی رێبەری باڵای ئێران ئاماژەی بەوە کرد، "عەلی خامنەیی بەرپرسیار بووە لە پەرەپێدانی سیستمی مووشەکیی بالیستی و بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران، هەروەها بەرپرسیار بووە لە هێرشکردنە سەر خاکی ئوسترالیا".

سەرۆکوەزیرانی ئوسترالیا گوتیشی "لە وڵاتەکەمان نزیکەی 50 هەزار هاووڵاتیی ئێرانی دەژین و کوژرانی خامنەیی کاریگەریی لەسەر ئەوانیش دەبێت، مردنەکەی جێگەی نیگەرانی و پرسە نییە".

سەرۆکوەزیران روونیشی کردەوە، بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران مەترسییە بۆ سەر ئاسایشی جیهان، بۆیە پشتیوانی لە ئەمریکا دەکەن لە رێگریکردن لە دەستگەیشتنی تاران بە چەکی ئەتۆمی.

هاوکات داوا لە هاووڵاتییانی ئوسترالیا دەکات بەهۆی خراپیی دۆخی ئەمنییەوە، رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەجێ بهێڵن.