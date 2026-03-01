پوتن: کوژرانی خامنەیی پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە
پوتن سەرەخۆشی لە گەلی ئێران دەکات و دەڵێت "کوژرانی خامنەیی پێشێلکردنی هەموو یاسا نێودەوڵەتییەکانە".
ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی ئاداری 2026، کۆشکی سەرۆکایەتیی رووسیا "کریملن" لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی رووسیا پەیامێکی سەرەخۆشی ئاراستەی تاران کردووە و کوژرانی عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێرانی بە "کارێکی دڕندانە" ناوبردووە.
بەگوێرەی راگەیەنراوەکە، سەرۆکی ڕووسیا وێڕای دەربڕینی هاوخەمی بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران، رایگەیاندووە کە تیرۆرکردنی عەلی خامنەیی، "کردەوەیەکی کوشتنی دڕندانەیە".
پوتن لە پەیامەکەیدا جەختی کردووەتەوە کە ئەو رووداوە "پێشێلکردنی سەرجەم پێوەرە ئەخلاقییەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکانە".
ئێوارەی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە راگەیەنراوێکدا کوژرانی عەلی خامنەیی راگەیاند. بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممەش، 01ـی ئاداری 2026، میدیای فەرمیی ئێران هەواڵەکەی پشتراست کردەوە.
بەیانیی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانی سەربازییان لە دژی ئێران راگەیاند و بە زیاتر لە 100 فڕۆکەی جەنگی، تارانی پایتەخت و چەندان شاری دیکەی وڵاتەکەیان بۆمباران کرد.
بەرپرسانی ئیسرائیل دەڵێن، لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنەکەدا، جگە لە خامنەیی، دەیان بەرپرسی دیکەی باڵای سیاسی و سەربازیی ئێرانیان کوشتووە. جەختیشیان کردووەتەوە، هێرشە ئاسمانییەکانیان بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی پێویست بن.