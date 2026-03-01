بەریتانیا: بەشداریمان لە هێرشکردنە سەر ئێران نەکردووە و داوای راگرتنی شەڕ دەکەین

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، رایگەیاند، وڵاتەکەی بەشداری لە هێرش بۆ سەر ئێران نەکردووە، هاوکات داوای کرد رێگری لە هەر پەرەسەندنێکی زیاتر بکرێت و بگەڕێنەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ و رێگەی دیپلۆماسی.

باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە بەغدا بەیاننامەیەکی بڵاوکردووەتەوە رایگەیاندووە، کییەر ستارمەر، سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، رایگەیاندووە: " بەریتانیا هیچ رۆڵێکی لەم هێرشانەدا نەبووە، هەروەها لەگەڵ سەرکردەکانی وڵاتانی ئەوروپی و سەرکردەکانی ناوچەکەش قسەم کردووە و داوای راگرتنی ئەو شەڕە دەکەین".

ئاماژەی بەوەش کردووە: "لە ئێستادا پێویستە رێگری لە هەر پەرەسەندنێکی زیاتر بکرێت و بگەڕێینەوە سەر رێڕەوی دیپلۆماسی، ئێمە ئاشتی و ئاسایش و پاراستنی گیانی مەدەنییەکانمان دەوێت."

لەلایەکی دیکەوە، جۆن هیڵی وەزیری بەرگری بەریتانیا رایگەیاند، دوو مووشەک بنکەکانی بەریتانیایان لە قوبرس کردووەتە ئامانج، هیڵی لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: "دوو مووشەکەکە بەرەو قوبرس تەقێنراون، کە هەزاران سەربازی هێزەکانی بەریتانیای لێ نیشتەجێن."

ئەمە لە کاتێکدایە کە سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا دوێنێ شەممە ڕایگەیاندبوو، هێزەکان و فڕۆکە جەنگییەکانی بەریتانیا لە هەوڵە بەرگرییە هەماهەنگەکاندا بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی وڵات و هاوپەیمانەکانیان بەشدارن.

ستارمەر لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا لە پلاتفۆرمی "X" بڵاویکردەوە، گوتی: "هێزەکانمان کار دەکەن و فڕۆکە بەریتانییەکان ئەمڕۆ لە ئاسماندان وەک بەشێک لە ئۆپەراسیۆنە بەرگرییە هەماهەنگەکان لە ناوچەکە بۆ پاراستنی گەل و بەرژەوەندی و هاوپەیمانەکانمان، وەک چۆن پێشتریش بەریتانیا بەگوێرەی یاسا نێودەوڵەتییەکان ئەنجامی داوە."

ستارمەر دیسانەوە جەختی کردەوە، بەریتانیا "بەشداری لە هێرشە ئەمریکی و ئیسرائیلییەکان بۆ سەر ئێران نەکردووە"، بەڵام ئاماژەی بەوە کرد، "رژێمی ئێران بەڕاستی قێزەونە".

هەروەها سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا باسی لەوە کردووە، "پێویستە گرژییەکان کەم بکرێنەوە بۆ دوورکەوتنەوە لە ململانێیەکی فراوانتری ناوچەیی"، گوتیشی: "ئێران دەتوانێت هەر ئێستا کۆتایی بەم ململانێیە بهێنێت."

لە بەیاننامەیەکی هاوبەشیشدا، دوێنێ شەممە هەریەک لە بەریتانیا، ئەڵمانیا و فەرەنسا سەرکۆنەی "هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە"یان کرد و داوای دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانیان کرد، هاوکات هانی سەرکردایەتی ئێرانیان دا کە هەوڵی گەیشتن بە چارەسەر لە رێگەی گفتوگۆوە بدەن.