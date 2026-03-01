چین سەرکۆنەی هێرشەکان بۆ سەر ئێران دەکات و داوای راگرتنی شەڕ دەکات

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی چین، رایگەیاند، ئەو هێرشانەی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران ئەنجامیانداوە قبوڵنەکراون، داواشی کرد دەستبەجێ ئاگربەست رابگەیەنرێت و گفتوگۆکان دەستپێبکەنەوە بۆ ئەوەی رێگری لە فراوانبوونی بازنەی ململانێکان بکرێت.

یەکشەممە 1ـی ئاداری 2026، ئاژانسی هەواڵی (شینجوا)ـی چینی بڵاویکردەوە، وانگ یی وەزیری دەرەوەی چین لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سێرگی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی رووسیا رایگەیاندووە: "کوشتنی ئاشکرای سەرکردەیەکی خاوەن سەروەری و هاندان بۆ گۆڕینی رژێم، دوو کاری قبوڵنەکراون."

ئەمە لە کاتێکدایە کە ئەمریکا و ئیسرائیل بەیانی رۆژی شەممە 28ـی شوباتی 2026، هێرشیان کردە سەر ئێران، کە بەهۆیەوە ئایەتوڵڵا عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران گیانی لەدەستدا.

هاوکات دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا هانی ئێرانییەکانی دا کە دەرفەتەکە بقۆزنەوە و دەسەڵاتی حکوومەت بگرنە دەست.

وەزیری دەرەوەی چین ئاماژەی بەوەش کردووە، پەیژین داوای راگرتنی دەستبەجێی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان و گەرانەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ و دانوستان لە زووترین کاتدا دەکات.